موعد مباراة برشلونة وإشبيلية في الدوري الإسباني 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة برشلونة ضد إشبيلية في الجولة 25 من الدوري الإسباني 2020-2021، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للفريقين؟

قاد ميسي فريقه للفوز على إلتشي في اللقاء الذي استضافه العملاق الكتالوني في الكامب نو بثلاثة أهداف دون رد، وذلك في المباراة المؤجلة من الجولة الأولى في الدوري الإسباني.

ويستعد برشلونة لمباراة صعبة أمام إشبيلية الذي اختطف منه المركز الثالث بعد الفوز على إلتشي، ليرتفع رصيده إلى 50 نقطة من 24 مباراة، بينما يحتل إشبيلية المركز الرابع في جدول الدوري برصيد 48 نقطة من 23 مباراة.

فاز إشبيلية على أوساسونا في الجولة الماضية بهدفين مقابل لاشيء، ليصتدم بالعملاق الكتالوني في الجولة الخامسة والعشرون من الدوري الإسباني.

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة برشلونة وإشبيلية وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد مباراة برشلونة وإشبيلية؟

موعد مباراة برشلونة وإشبيلية هو السبت 27 فبراير 2021، الموافق 15 رجب 1442 هجريًا، بملعب رامون سانشيز بيزخوان.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت مصر، السادسة والربع مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وإشبيلية؟

تنقل مباريات الدوري الإسباني في الشرق الأوسط على مجموعة قنوات بي إن سبورتس، وستذاع المباراة عبر شاشتها.

أما إذا لم تتمكن من المشاهدة، فيمكنك متابعة البث المباشر لمباراة برشلونة وإشبيلية عبر موقع جول.

المباراة الموعد الملعب إشبيلية - برشلونة السبت 27 فبراير 2021،

15 رجب 1442،

17:15 مصر، 18:15 السعودية beIN SPORTS HD 3 رامون سانشيز بيزخوان

التشكيل المتوقع لإشبيلية

يغيب عن إشبيلية في مباراة برشلونة ماركوس أكونيا ولوكاس أوكامبوس للإصابة، ومن المتوقع أن يبدأ المدرب جولين لوبيتيجي بالتشكيل التالي..

التشكيل | 4-3-3

ياسين بونو

كريم رقيق - جوليس كوندي - دييجو كارلوس - خيسوس نافاس

أوليفر توريس - فيرناندو - خوان خوردان

منير الحدادي - لوك دي يونج - سوسو

التشكيل المتوقع لبرشلونة

يغيب عن برشلونة للإصابة رونالد أراوخو وفيليبي كوتينيو وأنسو فاتي وسيرجي روبيرتو، ومن المتوقع أن يبدأ رونالد كومان بالتشكيل التالي..

التشكيل | 4-3-3

مارك أندريه تير شتيجن

جوردي ألبا - كليمون لونجليه - جيرارد بيكيه - سيرجينيو ديست

بيدري - سيرجيو بوسكيتس - فرينكي دي يونج

عثمان ديمبيلي - ليونيل ميسي - أنطوان جريزمان