موعد مباراة برشلونة وإشبيلية الإياب في كأس الملك والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة برشلونة ضد إشبيلية في إياب نصف نهائي بطولة كاس ملك إسبانيا 2020-2021 وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يستضيف ملعب كامب نو مباراة برشلونة ضد إشبيلية في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2021 يوم الثلاثاء 2 مارس.

فاز الفريق الأندلسي على الالنادي الكتالوني في الذهاب بهدفين دون رد، ليصبح زملاء ميسي بذلك في حاجة إلى عمل ريمونتادا والفوز على الأقل بفارق ثلاثة أهداف، وذلك للتأهل إلى النهائي.

تأهل برشلونة إلى هذا الدور بعد فوز صعب في الوقت الإضافي على غرناطة بخمسة أهدافٍ مقابل ثلاثة في الدور ربع النهائي، أما إشبيلية ففاز في نفس الدور على نادي فالنسيا بثلاثة أهدافٍ دون رد.

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة برشلونة وإشبيلية وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

ما هو موعد مباراة برشلونة وإشبيلية الإياب؟

موعد مباراة برشلونة وإشبيلية في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا هو يوم الثلاثاء 2 مارس 2021، الموافق 18 رجب 1442 هجريًا، بملعب كامب نو.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وإشبيلية؟

لا توجد قنوات ناقلة لمباريات كأس ملك إسبانيا في الوطن العربي، لكن يمكنك متابعة البث المباشر لمباراة برشلونة وإشبيلية عبر موقع جول .

المباراة الموعد الملعب برشلونة - إشبيلية الثلاثاء 2 مارس 2021،

18 رجب 1442،

22:00 مصر، 23:00 السعودية كامب نو

التشكيل المتوقع لبرشلونة

يغيب عن برشلونة 3 لاعبين بسبب الإصابة، هم فيليبي كوتينيو وأنسو فاتي وسيرجي روبيرتو، ومن المتوقع أن يبدأ المدرب رونالد كومان بالتشكيل الآتي..

التشكيل | 3-1-4-2

مارك أندريه تير شتيجن

كليمون لونجليه - جيرارد بيكيه - أوسكار مينجيزا

سيرجيو بوسكيتس

جوردي ألبا - ميراليم بيانيتش - فرينكي دي يونج - سيرجينيو ديست

عثمان ديمبيلي - ليونيل ميسي

التشكيل المتوقع لإشبيلية

يغيب عن إشبيلية لاعبين للإصابة، هما ماركوس أكونيا ولوكاس أوكامبوس، ومن المتوقع أن يبدأ المدرب جولين لوبيتيجي بالتشكيل التالي..

التشكيل | 4-2-3-1

ياسين بونو

سيرجيو إسكوديرو - دييجو كارلوس - جوليس كوندي - خيسوس نافاس

فيرناندو - جوان جوردان

منير الحدادي - إيفان راكيتيتش - أليخاندرو جوميز

يوسف النصيري