موعد مباراة برشلونة وألافيس في الدوري الإسباني 2021-22 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة برشلونة ضد ألافيس في الجولة الـ 12 من بطولة الدوري الإسباني 2021-2022، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يستعد برشلونة لاستضافة ديبورتيفو ألافيس، ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من الدوري الإسباني، على ملعب كامب نو.

برشلونة سيدخل المباراة بهدف لا بديل عن الفوز، لمصالحة جماهيره عقب آخر خسارتين في الدوري، تحت القيادة الفنية للمدير الفني المؤقت سيرجي بارخون، الذي سيريد تقديم أوراق اعتماده للجمهور ومساعدة الفريق في الخروج من أزمته.

على الجانب الآخر ألافيس، منتش بآخر فوزين له في الدوري، وسيعمل على استغلال حالة الفريق الكتالوني في الخروج بنتيجة إيجابية، تساعده في تحسين وضعه بجدول الترتيب.

جدول مباريات برشلونة في الدوري الإسباني 2021-22 والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير من جول نستعرض معًا موعد مباراة برشلونة وألافيس وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

ما هو موعد مباراة برشلونة وألافيس؟

يلتقي برشلونة مع ليفانتي يوم السبت 30 أكتوبر 2021، على ملعب كامب نو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وألافيس؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق إذاعة الدوري الإسباني بشكل حصري عبر شاشتها، وبطبيعة الحال ستقوم بنقل المباراة على الهواء مباشرة.

وإن لم تتمكن من مشاهدة المباراة عبر شاشة التلفاز، فيمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر الكتابي، والتي يقدمها موقع جول وتبدأ قبل انطلاق المباراة بنصف ساعة تقريبًا.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب برشلونة - ألافيس الأحد 24 أكتوبر 2021،

21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 1 كامب نو

تشكيل برشلونة المتوقع:

التشكيل| 4-3-3

تير شتيجن

جوردي ألبا – جيرارد بيكيه – إريك جارسيا – سيرجي روبيرتو

فيليبي كوتينيو - سيرجيو بوسكيتس – جافي

ممفيس ديباي – سيرخيو أجويرو – سيرجينيو ديست

📍 Ciutat Esportiva Joan Gamper pic.twitter.com/9zH5ioamKS — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 28, 2021

تشكيل ألافيس المتوقع:

التشكيل| 4-2-3-1

فيرناندو باتشيكو

دوراتي - فلوريان لوجون - فيكتور لاجوارديا - نافارو

طوني مويا - مامادو لويم

فاكوندو بيليستري - مانويل جارسيا - لويس ريوخا

خوسيلو