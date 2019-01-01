موعد مباراة برشلونة ومايوركا في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة برشلونة ضد مايوركا في الجولة 16 من الدوري الإسباني 2019-2020، وما هي القنوات الناقلة للمباراة التي ستقام في الكامب نو؟

ندى الشافعي

تقام يوم السبت 7 ديسمبر 2019 ميلاديًا، الموافق 10 ربيع الآخر 1441 هجريًا، مباراة برشلونة ومايوركا في الملعب التاريخي للكتلان الكامب نو، وذلك في إطار الجولة 16 من الدوري الإسباني 2019-2020.

بالطبع يوجد فارق كبير بين الفريقين في المستوي والأداء والقيمة التسويقية وحتي في النقاط التي جمعها كل فريق في الليجا هذا الموسم، فنادي مايوركا قريب من مراكز الهبوط حيث جمع 14 نقطة فقط منذ بداية الموسم.

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في الجانب الآخر العملاق الكتالوني يحتل المركز الأول برصيد 31 نقطة، بفارق الأهداف عن ريال مدريد الوصيف، وجدير بالذكر أن هذه المباراة ستكون احتفالية بعد فوز ليونيل ميسي بالكرة الذهبية السادسة له في تاريخه متفوقاً على كريستيانو رونالدو.

ستكون مباراة سهلة لبرشلونة في الدوري الإسباني ، لكن هل سيحقق مايوركا معجزة أخرى كما فعل بفوزة علي ريال مدريد بالطبع لا يوجد مستحيل بكرة القدم وكل شيء ممكن داخل المستطيل الأخضر.

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موعد مباراة برشلونة ومايوركا والقنوات الناقلة