موعد مباراة برشلونة القادمة ضد ليجانيس في كأس ملك إسبانيا

تعرف على موعد مباراة برشلونة القادمة ضد ليجانيس في دور 16 من مسابقة كأس ملك إسبانيا، وما هي القنوات الناقلة للمباراة المنتظرة لعشاق البلاوجرانا؟

يستعد برشلونة لاستضافة خصمه ليجانيس في إطار دور 16 من مسابقة كأس ملك إسبانيا، وذلك يوم الخميس المقبل 30 يناير 2020 ميلاديًا، الموافق 5 جمادي الآخرة 1441 هجريًا، في مباراة لن تكون سهلة أبدًا على العملاق الكتالوني الذي يسعى لإيجاد هويته سريعًا تحت قيادة المدرب الجديد كيكي سيتين.

نجح البلاوجرانا في دور 32 في تخطي عقبة إيبيزا بصعوبة بعد الفوز بهدفين لهدف خارج الديار بفضل تألق الفرنسي أنطوان جريزمان، وفي المقابل تأهل ليجانيس إلى نفس الدور بعد أن فاز خارج ملعبه أيضًا على فريق إيبرو بهدف نظيف سجله جوناثان سيلفا، وسيسعى متذيل الترتيب في الدوري الإسباني لإحداث مفاجأة أمام برشلونة.

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة برشلونة ضد ليجانيس والقنوات الناقلة..

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موعد مباراة برشلونة ضد ليجانيس والقنوات الناقلة