موعد مباراة برشلونة ضد ليجانيس، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة برشلونة القادمة ضد ليجانيس في إطار منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري الإسباني 2019-20، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

أبانوب صفوت

يستعد برشلونة لمواجهة ليجانيس عقب نهاية التوقف الدولي الحالي في مواجهة مرتقبة بين الطرفي وذلك يوم السبت 23 نوفمبر 2019 ميلادياً، الموافق 25 ربيع الأول 1441 هجرياً، في إطار منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري الإسباني.

نجح البلاوجرانا في الجولة الماضية في التغلب على سيلتا فيجو برباعية مقابل هدف في مباراة شهدت تألق كبير للبرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي وفي المقابل يسعى ليجانيس للهروب من قاع الترتيب بعد أن تعاقد مؤخراً مع الأرجنتيني أجييري لتدريب الفريق.

لعب برشلونة مباراة ودية في فترة التوقف الدولي الحالي وكانت ضد فريق قرطاجنة وشهدت مشاركة بعض اللاعبين الذين لم يحظوا بالفرصة في الفترة الأخيرة بسبب عدم جاهزيتهم البدنية مثل ديمبيلي أو عدم وجود مكان لهم في التشكيل الأساسي مثل فيربو وكارليس بيريز.

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موعد مباراة ليجانيس ضد برشلونة والقنوات الناقلة من إنريكي إلى فالفيردي - برشلونة الفريق الأكثر كسلًا في أوروبا

المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة ليجانيس - برشلونة بورتاركي البلدي السبت 23 نوفمبر 2019،

15 محرم 1441،

21:00 مصر، 22:00 السعودية سانتياجو لاتري beIN SPORTS HD 3

الغيابات والتشكيل المتوقع لبرشلونة

يستمر غياب جوردي ألبا عن برشلونة في مباراة ليجانيس في الدوري الإسباني بداعي الإصابة، وسيلحق به في هذه الجولة الثنائي كليمون لونجليه ونيلسون سيميدو، كذلك سيفتقد البلاوجرانا لسيرجي روبيرتو لتراكم البطاقات الصفراء.

📋 @clement_lenglet يغيب عن مباراة #ليغانيس_برشلونة بسبب آلام في عضلة الساق اليسرى، بينما يسافر @ivanrakitic مع الفريق بعد تعافيه من الإصابة



🔜 #LeganésBarça pic.twitter.com/gcVaP7Pfc8 — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) November 22, 2019

يواجه فالفيردي مشكلة في الدفاع في اللقاء ضد الفريق المدريدي، وهذا ما سيجعل خياراته قليلة، ففي مركز الظهيرين الأيمن والأيسر سيعتمد على الثنائي الشاب موسى واجي وجونيور فيربو، وفي قلب الدفاع سيعود للاعتماد على أومتيتي بجانب بيكيه، أما الوسط فسيتكون من الثلاثي دي يونج وبوسكيتس وفيدال، وسيتواجد في الهجوم الثلاثي القوي سواريز وميسي وجريزمان.

التشكيل | 4-3-3

مارك أندريه تير شتيجن

جونيور فيربو - صامويل أومتيتي - جيرارد بيكيه - موسى واجي

أرتورو فيدال - سيرجيو بوسكيتس - فرينكي دي يونج

أنطوان جريزمان - لويس سواريز - ليونيل ميسي

الغيابات والتشكيل المتوقع لليجانيس

يغيب عن ليجانيس أكثر من لاعب في مباراته ضد برشلونة، فسيغيب ريفيرا ونافارو وشيمانوفسكي بداعي الإصابة، أما ريسيو وكيفن رودريجيز فسيغيبان بداعي الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء بالنسلة للأول، وحصول الثاني على بطاقة حمراء في اللقاء الأخير ضد ريال سوسيداد.

🌧️ ¡Buenos días pepineros! Hoy el equipo realiza la penúltima sesión de la semana a las 11:00h. en la I.D. Butarque antes del #LeganésBarça del próximo sábado (13:00h. Butarque). #VamosLega pic.twitter.com/IPiZkxgdFU — C.D. Leganés (@CDLeganes) November 21, 2019

التشكيل | 3-4-1-2