موعد مباراة برشلونة ضد فالنسيا، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع
يستعد برشلونة لأول اختبار حقيقي له تحت قيادة المدرب الجديد كيكي سيتين عندما يستضيفه فالنسيا على ملعب ميستايا وذلك يوم السبت المقبل 25 يناير 2020 ميلاديًا، الموافق 30 جمادي الأول 1441 هجريًا، وذلك في قمة مباريات الجولة 21 من الدوري الإسباني.
يسعى البلاوجرانا بقيادة سيتين لتحقيق الانتصار الثالث على التوالي منذ أن تولى مسئولية القيادة الفنية للفريق خلفًا لفالفيردي، ولن المهمة لن تكون سهلة إطلاقًا خاصًة وأن العملاق الكتالوني اعتاد أن يعاني ضد الخفافيش وخاصًة خارج ملعبه، ولكنه سيبذل قصارى جهده للحفاظ على الصدارة.
في المقابل، سيسعى فالنسيا لتعويض الهزيمة الثقيلة التي تعرض لها الجولة الماضية أمام ريال مايوركا برباعية ولا يوجد خصم أفضل من برشلونة من أجل يستعيد الفريق ثقته بنفسه وليثأر أيضًا من خسارة نصف نهائي كأس السوبر الإسباني منذ أسابيع قليلة.
الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة برشلونة ضد فالنسيا والقنوات الناقلة..
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موعد مباراة برشلونة ضد فالنسيا والقنوات الناقلة
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المباراة
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الملعب
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الموعد
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القناة الناقلة
|فالنسيا - برشلونة
|ميستايا
|السبت 25 يناير 2020،
30 جمادي الأول 1441،
17:00 مصر، 18:00 السعودية
|beIN SPORTS HD 3
الغيابات والتشكيل المتوقع لبرشلونة
سيتواصل غياب كلا من ديمبيلي ولويس سواريز عن برشلونة للإصابة، ولكن في نفس الوقت شهدت مباراة الجولة الماضية ضد غرناطة عودة أرثور، عدا ذلك لن يفتقد البلاوجرانا لأي لاعب في مواجهة فالنسيا.
سيعود كيكي سيتين للعب بطريقة 4/3/3 مرة أخرى بتواجد تير شتيجن في حراسة المرمى، أمامه الرباعي ألبا، لونجليه، بيكيه وروبيرتو وفي خط الوسط راكيتيتش، فيدال وبوسكيتس وفي المقدمة الثلاثي فاتي، ميسي وجريزمان.
Recent Copa del Rey ice-breakers...— FC Barcelona (@FCBarcelona) January 22, 2020
2⃣0⃣1⃣1⃣ Maxwell
2⃣0⃣1⃣2⃣ Iniesta
2⃣0⃣1⃣3⃣ Villa
2⃣0⃣1⃣4⃣ Pedro
2⃣0⃣1⃣5⃣ Rakitic
2⃣0⃣1⃣6⃣ Dani Alves
2⃣0⃣1⃣7⃣ Aleñá
2⃣0⃣1⃣8⃣ Alcacér
2⃣0⃣1⃣9⃣ Lenglet
2⃣0⃣2⃣0⃣ Griezmann pic.twitter.com/4011LW9VeS
التشكيل | 4-3-3
تير شتيجن
جوردي ألبا - كليمون لونجليه - جيرارد بيكيه - سيرجي روبيرتو
إيفان راكيتيتش - سيرجيو بوسكيتس - أرتورو فيدال
أنطوان جريزمان - أنسو فاتي - ليونيل ميسي
الغيابات والتشكيل المتوقع لفالنسيا
سيتواصل غياب كلا من جيديش ورودريجو عن صفوف الخفافيش في مواجهة برشلونة للإصابة، كما سيتم استبعاد باريخو للإيقاف، عدا ذلك لن يغيب أي لاعب آخر عن المواجهة المرتقبة.
سيواصل المدرب سيلاديس اعتماده على طريقة 4/4/2 بتواجد سيلسين في حراسة المرمى، أمامه فاس كظهير أيمن، باوليستا ودياكيبي وجايا كظهير أيسر، وفي خط الوسط كل من سولير، كوكلين، كوندوجبيا وتشيرشيف وفي المقدمة الثنائي جاميرو وجوميز.
التشكيل | 4-4-2
جاسبر سيلسين
خوسيه جايا - مختار دياكيبي - جابرييل باوليستا - دانييل فاس
دينيس تشيرشيف - فرانسيس كوكلين - جيوفري كوندوجبيا - كارلوس سولير
كيفن جاميرو - ماكسي جوميز