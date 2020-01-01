موعد مباراة برشلونة ضد فالنسيا، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة برشلونة ضد فالنسيا في إطار مباريات الجولة 21 من الدوري الإسباني، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للفريقين؟

يستعد برشلونة لأول اختبار حقيقي له تحت قيادة المدرب الجديد كيكي سيتين عندما يستضيفه فالنسيا على ملعب ميستايا وذلك يوم السبت المقبل 25 يناير 2020 ميلاديًا، الموافق 30 جمادي الأول 1441 هجريًا، وذلك في قمة مباريات الجولة 21 من الدوري الإسباني.

يسعى البلاوجرانا بقيادة سيتين لتحقيق الانتصار الثالث على التوالي منذ أن تولى مسئولية القيادة الفنية للفريق خلفًا لفالفيردي، ولن المهمة لن تكون سهلة إطلاقًا خاصًة وأن العملاق الكتالوني اعتاد أن يعاني ضد الخفافيش وخاصًة خارج ملعبه، ولكنه سيبذل قصارى جهده للحفاظ على الصدارة.

في المقابل، سيسعى فالنسيا لتعويض الهزيمة الثقيلة التي تعرض لها الجولة الماضية أمام ريال مايوركا برباعية ولا يوجد خصم أفضل من برشلونة من أجل يستعيد الفريق ثقته بنفسه وليثأر أيضًا من خسارة نصف نهائي كأس السوبر الإسباني منذ أسابيع قليلة.

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة برشلونة ضد فالنسيا والقنوات الناقلة..

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موعد مباراة برشلونة ضد فالنسيا والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة فالنسيا - برشلونة ميستايا السبت 25 يناير 2020،

30 جمادي الأول 1441،

17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN SPORTS HD 3

الغيابات والتشكيل المتوقع لبرشلونة

سيتواصل غياب كلا من ديمبيلي ولويس سواريز عن برشلونة للإصابة، ولكن في نفس الوقت شهدت مباراة الجولة الماضية ضد غرناطة عودة أرثور، عدا ذلك لن يفتقد البلاوجرانا لأي لاعب في مواجهة فالنسيا.

سيعود كيكي سيتين للعب بطريقة 4/3/3 مرة أخرى بتواجد تير شتيجن في حراسة المرمى، أمامه الرباعي ألبا، لونجليه، بيكيه وروبيرتو وفي خط الوسط راكيتيتش، فيدال وبوسكيتس وفي المقدمة الثلاثي فاتي، ميسي وجريزمان.

Recent ice-breakers...



2⃣0⃣1⃣1⃣ Maxwell

2⃣0⃣1⃣2⃣ Iniesta

2⃣0⃣1⃣3⃣ Villa

2⃣0⃣1⃣4⃣ Pedro

2⃣0⃣1⃣5⃣ Rakitic

2⃣0⃣1⃣6⃣ Dani Alves

2⃣0⃣1⃣7⃣ Aleñá

2⃣0⃣1⃣8⃣ Alcacér

2⃣0⃣1⃣9⃣ Lenglet

2⃣0⃣2⃣0⃣ Griezmann pic.twitter.com/4011LW9VeS — FC (@FCBarcelona) January 22, 2020

التشكيل | 4-3-3