موعد مباراة برشلونة ضد رايو فاييكانو في الدوري الإسباني 2022-23 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة برشلونة ضد رايو فاييكانو في الدوري الإسباني 2022-23 على ملعب كامب نو وما هي القنوات الناقلة؟

يستعد ملعب كامب نو، لاستقبال أولى مباريات برشلونة، في الدوري الإسباني لموسم 2022-23، والتي ستكون أمام رايو فاييكانو.

برشلونة نجح تحت قيادة تشافي هيرنانديز في الموسم الماضي، في تقديم أداءً مميزًا ونجح في إنقاذ ما يمكن إنقاذه للفريق، وتنتظر الجماهير ان تشاهد الفريق الكتالوني هذا الموسم مع الصفقات الجديدة، ليعود وينافس على البطولات من جديد، وستكون البداية أمام رايو فاييكانو.

أما رايو فاييكانو، فقد أنهى الموسم الماضي، في منتصف الجدول، وسيأمل في بداية الموسم الحالي بالخروج بنتيجة إيجابية من معقل برشلونة، تساعده في مشواره.

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة برشلونة ورايو فاييكانو وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد مباراة برشلونة ضد رايو فاييكانو؟

موعد مباراة برشلونة، ورايو فاييكانو، في الجولة الأولى من الدوري الإسباني، هو السبت 13 أغسطس 2022، على ملعب كامب نو.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ورايو فاييكانو؟

تُنقل فعاليات الدوري الإسباني بصورة حصرية عبر شبكة قنوات beIN Sports، ومن المقرر أن تٌذاع مباراة برشلونة ورايو فاييكانو عبر قناة beIN Sports 1 HD.

وإن لم تتمكن من مشاهدة المباراة عبر التلفاز، فيمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر الكتابي لموقع جول، والتي تنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب برشلونة - رايو فاييكانو السبت 13 أغسطس 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 1 HD. كامب نو

تشكيل برشلونة المتوقع:

التشكيل| 4-3-3

مارك تير شتيجن

جوردي ألبا – جول كوندي – جيرارد بيكيه – رونالد أراخو

جافي – سيرجيو بوسكيتس – بيدري

أنسو فاتي – روبرت ليفاندوفسكي – رافينيا