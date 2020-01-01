موعد مباراة برشلونة ضد سيلتا فيجو، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة برشلونة ضد سيلتا فيجو في إطار الجولة 32 من الدوري الإسباني، وما هي الغيابات والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة؟

يستضيف نادي سيلتا فيجو فريق برشلونة على أرضه بملعب بالایدوس يوم السبت 27 يونيو 2020 الموافق 6 ذو القعدة 1441 ضمن لقاءات الجولة 32 من الدوري الإسباني.

الثيلتيكوس صاحب المركز السادس عشر في ترتيب الدوري الإسباني برصيد ٣٣ نقطة، لعب الفريق آخر لقاءاته في الدوري أمام ريال سوسيداد وتمكن من الفوز بنتيجة 1-0.

أما برشلونة فهو صاحب المركز الثاني في الجدول برصيد 68 نقطة من حصيلة 31 مباراة خاضها الفريق في البطولة حتى الآن، حقق النادي الكتالوني الفوز في آخر مبارياته التي خاضها في الدوري أمام أتلتيك بيلباو بنتيجة 1-0، ورغم تساوي الكتلان في النقاط مع ريال مدريد إلا أن المواجهات المباشرة ترجح كفة الملكي.

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كان آخر لقاء جمع بين سيلتا فيجو وبرشلونة في الليجا قد نتهى بفوز الأخير بنتيجة 4-1، وكان في الدور الأول من الموسم الحالي.

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ما هو موعد مباراة برشلونة ضد سيلتا فيجو؟

موعد مباراة برشلونة ضد سيلتا فيجو هو يوم السبت 27 يونيو 2020 الموافق 6 ذو القعدة 1441، وستقام على ملعب بالايدوس.

وتنطلق صافرة اللقاء في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر، السادسة بتوقيت السعودية.

ماهي القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد سيلتا فيجو؟

تمتلك قنوات بي إن سبورت الحقوق الحصرية للدوري الإسباني في الشرق الأوسط، وستقوم بنقل مباراة برشلونة ضد سيلتا فيجو بالطبع.

أما بالنسبة لمتابعي النسخة العربية من جول، فسيكون بإمكانهم متابعة البث المباشرة لمباراة برشلونة القادمة والذي سيبدأ قبل انطلاق اللقاء بحوالي نصف ساعة.

المباراة الملعب الموعد القنوات الناقلة سيلتا فيجو - برشلونة بالايدوس السبت 27 يونيو 2020،

6 ذو القعدة 1441،

17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports HD 3