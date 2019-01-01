موعد مباراة ليفربول ضد سالزبورج في دوري أبطال أوروبا، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة ليفربول ضد سالزبورج في الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2019-2020، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

ندى الشافعي

يستضيف ليفربول على ملعبه آنفيلد نادي سالزبورج يوم الأربعاء 2 أكتوبر 2019 ميلاديًا 3 صفر 1441 هجريًا، وذلك في الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

كان الريدز على موعد مع قمة أنجلوإيطالية في الجولة الأولى من دور مجموعات دوري الأبطال في السان باولو، وعاد مثقلاً بهزيمة بهدفين نظيفين، أما الفريق النمساوي فقد سحق خينك البلجيكي بستة أهدافٍ لهدفين، وبهذه النتيجة صعد الريدبولز للمركز الأول بفارق الأهداف عن أبناء الجنوب الإيطالي

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يحتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز بالعلامة الكاملة 21 نقطة من 7 مباريات، متفوقًا على مانشستر سيتي بخمس نقاط، وكانت آخر مبارياته في البريميرليج ضد شيفيلد يونايتد الصاعد حديثًا وفاز بها بهدفٍ نظيف.

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موعد مباراة ليفربول وسالزبورج والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة ليفربول - سالزبورج آنفيلد الأربعاء 2 أكتوبر 2019،

3 صفر 1441،

21:00 مصر، 22:00 السعودية أندرياس إيكبيرج beIN SPORTS HD 2

الغيابات والتشكيل المتوقع لسالزبورج

سيعاني سالزبورج من غياب أنطوان بيرنيدي بداعي الإصابة، وسيغيب أيضًا المهجم الشاب هالاند بعد شعوره بالإعياء ليلة المباراة، ولن يغيب أي لاعب آخر عن الفريق.

سيحرس مرمى الفريق النمساوي ستانكوفيتش، ويتواجد أمامه كريستينسن وراماليو وفوبير وأولمير، وسيتكون الوسط من الرباعي تشوبوتشاي ويونوزوفيتش ومفيبو ومينامينو، وسيقود الهجوم الثنائي هوانج وكويتا.

التشكيل | 4-4-2

تسيتسان ستانكوفيتش

أندرياس أولمير - ماكسيميليان فوبير - أندريه راماليو - راسموس نيسين كريستينسن

تاكومي مينامينو - زلاتكو يونوزوفيتش - إينوك مفيبو - دومينيك تشوبوتشلاي

سيكو كويتا - هوانج هي تشان

الغيابات والتشكيل المتوقع لليفربول

سيغيب عن ليفربول ثلاثة لاعبين بداعي الإصابة هم أليسون بيكر القريب من العودة وشيردان شاكيري وناثانيل كلاين.

🌪️تمريرات سريعة ومحاولة لإدخال الكرة بين قدمي غوميز ولكن...😅 pic.twitter.com/yxBR2Nfmc3 — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) October 1, 2019

سيعتمد يورجن كلوب على نفس طريقته المعتادة، وسيدفع بأدريان في الحراسة بدلاً من البرازيلي المصاب، وأمامه سيتواجد آرنولد وجوميز وفان دايك وروبرتسون، وفي الوسط يتواجد الثلاثي ميلنر وهندرسون وفابينيو، أما الهجوم فسيتكون من الثلاثي المرعب صلاح وماني وفيرمينو.

التشكيل | 4-3-3