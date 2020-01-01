موعد مباراة برشلونة القادمة ضد ريال سوسيداد في الدوري الإسباني

تعرف على موعد مباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد في إطار مباريات الجولة 27 من الدوري الإسباني، بالإضافة إلى القنوات الناقلة للقاء المرتقب

يتهيأ ملعب كامب نو لاحتضان واحدة من أبرز مباريات الجولة 27 بالدوري الإسباني، تلك التي ستجمع بين برشلونة وريال سوسيداد على ملعب كامب نو، وذلك يوم السبت المقبل 7 مارس 2020 ميلاديًا، الموافق 13 رجب 1441 هجريًا، وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

يدخل برشلونة المباراة بعد أن فقد الصدارة لصالح ريال مدريد عقب الخسارة في الكلاسيكو بهدفين نظيفين، وسيسعى البلاوجرانا للاستفاقة سربعًا من أثار الخسارة التي تعرض لها على ملعب سانتياجو برنابيو، من أجل مواصلة الضغط على الملكي والمنافسة على لقب الدوري حتى الرمق الأخير من البطولة.

يحتل ريال سوسيداد المركز السادس في جدول الترتيب، ويسعى لمواصلة المنافسة على المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، خاصًة وأن الفارق بينه وبين المركز الرابع هو نقطتين فقط، وعلى الرغم من صعوبة اللقاء القادم ولكن التأثر المعنوي لبرشلونة بخسارة الكلاسيكو، قد يساعد الفريق الباسكي على تحقيق المفاجأة الكبرى.

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وفي هذا التقرير نستعرض سوياً موعد مباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة

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موعد مباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة برشلونة - ريال سوسيداد كامب نو السبت 7 مارس 2020،

13 رجب 1441،

19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN SPORTS HD 3



