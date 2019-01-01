موعد مباراة برشلونة ضد ريال بيتيس، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة برشلونة ضد ريال بيتيس في إطار منافسات الجولة الثانية من الدوري الإسباني2019 - 2020، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

محمد مصطفي

يحل ريال بيتيس ضيفًا على برشلونة على ملعب كامب نو في إطار منافسات الجولة الثانية من الدوري الإسباني، وذلك يوم الأحد 25 أغسطس 2019 ميلادياً، الموافق24 ذو الحجة 1440 هجرياً .

يدخل البلاوجرانا حامل اللقب فى الموسمين الماصيين هذا اللقاء وهو قادم من خسارة امام أتلتيك بيلباو بهدف دون رد، في مباراة افتتاح الجولة الأولى من الدوري الإسباني 2019-2020، فى مباراة غاب عنها الأرجنتين ليونيل ميسي للمرة ألأولي منذ 10 سنوات فى المباراة الإفتتاحية لبرشلونة، يسعي الكتلان لتصحيح المسار والعودة من جديد للإنتصارات وإستمراره فى رحلة الدفاع عن لقب اللاليجا الذي حققها الموسم الماضي بعد أن استطاع الوصول إلى 87 نقطة وبفارق 11 نقطة عن صاحب المركز الثاني أتلتيكو مدريد.

استطاع ريال بيتيس أن يختتم الدوري فى الموسم الماضي فى المركز العاشر برصيد 50 نقطة من 38 مباراة استاع أن يحقق الفوز فى 14 مواجهة وتعادل فى 8 مباريات وخسر 16 لقاء، حيث كانت أخر مباراة للفريق الأندلسي امام ديبورتيفو وانتهت بخسارة الفريق بهدف دون رد، فى إطار استعداد الفريقين للموسم الجديد

فالفيردي بعد هزيمة "سان ماميس": افتقدنا ميسي وأدوريز صنع الفارق

موعد مباراة برشلونة ضد ريال بيتيس والقنوات الناقلة تحليل| إنتر وبرشلونة.. لأن فالفيردي لن يُقذف بالحجارة كل مرة

المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة برشلونة - ريال بيتيس كامب نو الأحد 25 أغسطس 2019،

24 ذو الحجة 1440،

21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية لم يتحدد بعد beIN SPORTS HD 3

الغيابات والتشكيل المتوقع لبرشلونة

يفقد برشلونة فى هذا اللقاء كلًا من لويس سواريز وعثمان ديمبلي بعد تعرضهم للإصابة فى مباراة أتلتيك بلباو، ولن يغيب أي لاعب أخر بسبب الإيقافالغيابات والتشكيل المتوقع لبرشلونة

يبدأ فالفيردي هذه المباراة ويسعي لتحقيق الفوز بعد عودة قائد الفريق ليونيل ميسي من الإصابة، وسيدفع فى حراسة المرمي تير شتيجين وكليمون لونجليه وجيرارد فى قلب الدفاع، وفى الأمام يتواجد الفرنسي جريزمان بجوار الأرجنتيني ليونيل ميسي.

التشكيل | 4-3-3

مارك أندريه تير شتيجن

جوردي ألبا - كليمون لونجليه - جيرارد بيكيه - نيلسون سيميدو

فرينكي دي يونج - سيرجيو بوسكيتس - إيفان راكيتيتش

ليونيل ميسي - رافينيا ألكانتارا - أنطوان جريزمان

الغيابات والتشكيل المتوقع لريال بيتيس

سيغيب عن ريال بيتيس في اللقاء ضد برشلونة حارسه الأول جويل روبلز للإيقاف بعد أن تعرض للطرد فى مباراة بلد الوليد فى الجولة الاولي، والمهاجم بورخا ايجليسياس بسبب الإصابة

من المتوقع أن يبدأ المدرب جوان فرانسيسك فيرير بالتشكيل المعتاد له مع الفريق، وسيدفع بدانيال مارتين فرنانديز فى حراسة المرمي وسيدني ومارك بارترا فى قلب الدفاع ويقود هجوم الفريق لورن مورون

التشكيل | 4-2-3-1