موعد مباراة برشلونة ضد بوروسيا دورتموند بالجولة الخامسة من دوري الأبطال

تعرف على موعد مباراة برشلونة القادمة ضد بوروسيا دورتموند في إطار منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا 2019-20

أحمد جمال

يفتح استاد الكامب نو أبوابة لاستضافة مباراة غاية في القوة والأهمية بين برشلونة وبوروسيا دورتموند ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2019-20، وذلك يوم الأربعاء القادم 27 نوفمبر 2019 ميلادياً، الموافق 30 ربيع الأول 1441 هجرياً.

يتصدر البلاوجرانا جدول ترتيب المجموعة السادسة برصيد 8 نقاط، وبفارق نقطة واحدة فقط عن البوروسيون، وأنتى اللقاء السابق الذي جمع بين الفريقين في الجولة الأولى من مرحلة المجموعات بالتعادل السلبي بالأراضي الألمانية، وعلى الصعيد المحلي فقد نجح برشلونة بشق الأنفس أن ينتصر في المباراة السابقة أمام ليجانيس بهدفين مقابل هدف.

على الجانب الآخر فعلى الرغم من توصف بوروسيا دورتموند حتى الأن للمجموعة الرابع من دوري أبطال أوروبا، وإنتصارهم الرائع على الإنتر في الجولة السابقة من البطولة، إلا أن نتائجه المحلية لا تُبشر بخير إطلاقاً، حيث كاد يتلقى هزيمة كبيرة أمام بادربورن في اللقاء السابق بالدوري الالماني، بعدما هُزم بشكل قاسي على يد البافاري في الجولة التي سبقتها.

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