موعد مباراة برشلونة ضد قرطاجنة والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة برشلونة القادمة ضد نادي قرطاجنة الإسباني، والتي هي مباراة ودية دون نجوم الفريق وعلى رأسهم ليونيل ميسي، وما هي القنوات الناقلة ؟

يخوض نادي برشلونة مباراة ودية خلال التوقف الدولي الحالي ضد فريق قرطاجنة الإسباني يوم الأربعاء 13 نوفمبر 2019 ميلاديًا، الموافق 16 ربيع الأول 1441 هجريًا، وذلك على ملعب قرطاجونوفا.

فاز البلاوجرانا في آخر مباراة له برباعية لهدف على سيلتا فيجو في الجولة 13 من الدوري الإسباني، ونجح بذلك في استعادة الصدارة من ريال مدريد بفارق الأهداف بعد فوز الملكي على إيبار برباعيةٍ نظيفة في ذات الجولة، وسيخوض الكتلان اللقاء الودي دون نجومهم المنشغلين بالأجندة الدولية، وعلى رأسهم ليونيل ميسي الذي ينتظره مباراة السوبر كلاسيكو بين الأرجنتين والبرازيل.

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نادي قرطاجنة هو أحد أندية الدرجة الثالثة الإسبانية، وهو متصدر المجموعة الرابعة برصيد 27 نقطة نجح في جمعهم بعد مرور 12 جولة، وأقرب المنافسين له هو نادي سان فيرناندو الذي جمع حتى الآن 23 نقطة.

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موعد مباراة برشلونة وقرطاجنة والقنوات الناقلة