موعد مباراة برشلونة القادمة ضد ليجانيس في الدوري الإسباني

تعرف على موعد مباراة برشلونة القادمة ضد ليجانيس في إطار منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري الإسباني 2019-20، والتي ستقام على ملعب بوتاركي البلدي

أبانوب صفوت

يستعد برشلونة لمواجهة ليجانيس عقب نهاية التوقف الدولي الحالي في مواجهة مرتقبة بين الطرفي وذلك يوم السبت 23 نوفمبر 2019 ميلادياً، الموافق 25 ربيع الأول 1441 هجرياً، في إطار منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري الإسباني.

نجح البلاوجرانا في الجولة الماضية في التغلب على سيلتا فيجو برباعية مقابل هدف في مباراة شهدت تألق كبير للبرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي وفي المقابل يسعى ليجانيس للهروب من قاع الترتيب بعد أن تعاقد مؤخراً مع الأرجنتيني أجييري لتدريب الفريق.

لعب برشلونة مباراة ودية في فترة التوقف الدولي الحالي وكانت ضد فريق قرطاجنة وشهدت مشاركة بعض اللاعبين الذين لم يحظوا بالفرصة في الفترة الأخيرة بسبب عدم جاهزيتهم البدنية مثل ديمبيلي أو عدم وجود مكان لهم في التشكيل الأساسي مثل فيربو وكارليس بيريز.

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