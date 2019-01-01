موعد مباراة برشلونة القادمة ضد فالنسيا في الدوري الإسباني

تعرف على موعد مباراة برشلونة القادمة ضد فالنسيا في إطار منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني 2019-20، والتي ستقام على ملعب كامب نو

محمود جمال

يحل فالنسيا ضيفاً ثقيلاً على برشلونة في كامب نو، وذلك يوم السبت 14 سبتمبر 2019 ميلادياً، الموافق 15 محرم 1441 هجرياً، في إطار منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني 2019-20.

سقط البلاوجرانا في فح التعادل خارج الديار أمام فريق أوساسونا الصاعد مجددًا إلى الليجا هذا الموسم، وانتهى اللقاء بهدفين لكل منهما في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب إل سادار، ويعد هذا السقوط هو الثاني للكتلان بعد الخسارة من فريق أتلتيك بيلباو في الجولة الأولى بهدف دون رد سُجل الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء، ويحتل برشلونة حاليًا المركز السابع برصيد أربع نقاط بعد أن فاز في مباراة وتعادل وخسر مثلها.

استهل فريق فالنسيا مشواره هذا الموسم بملاقاة فريق ريال سوسيداد بملعب ميستايا، وحصد الفريقان نقطة واحدة بعد أن انتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، ثم في الجولة الثانية حل الفريق ضيفًا على سيتا فيجو بملعب بالايدوس وخسروا هذه المواجهة بهدف نظيف، ويحتل الخفافيش المركز السابع عشر برصيد نقطة واحدة من تعادل وخسارة.

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