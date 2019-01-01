موعد مباراة برشلونة القادمة ضد غرناطة في الدوري الإسباني

تعرف على موعد مباراة برشلونة القادمة ضد غرناطة في إطار الجولة الخامسة من الدوري الإسباني 2019-20، على ملعب لوس كارمينيس

محمد مصطفي

يحل برشلونة ضيفاً ثقيلاً على غرناطة في لوس كارمينيس، وذلك يوم السبت 21 سبتمبر 2019 ميلادياً، الموافق 22 محرم 1441 هجرياً، في إطار منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني 2019-20.

تعادل البلاوجرانا مع مضيفه بوروسيا دورتموند دون أهداف، وذلك فى إطار منافسات الجولة الأولي لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب سيغنال إيدونا بارك، حيث يواصل الكتلان نتائجهم السلبية هذا الموسم خاصةً خارج الديار، أمام محليًا يحتل برشلونة حاليًا المركز الخامس برصيد سبع نقاط بعد أن فاز في لقائين وتعادل فى مباراة وخسر مثلها.

على الجانب غرناطة ينتزع فوزا ثمينًا أمام سيلتا فيجو بعد أن استطاع تحقيق الفوز بهدفين دون رد، بملعب بالايدوس، وحصد الفريق العائد لليجا من جديد انتصاره الثاني على التوالي، ليرتفع رصيده إلى 7 نفاط من أربع مباريات يحتل بهم المركز السادس بفارق الأهداف عن برشلونة.

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