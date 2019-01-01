موعد مباراة برشلونة القادمة ضد ريال بيتيس فى الدوري الإسباني

تعرف على موعد مباراة برشلونة ضد ريال بيتيس في إطار منافسات الجولة الثانية من الدوري الإسباني2019 - 2020، والتي ستقام علي ملعب الكامب نو في كتالونيا

محمد مصطفي

يحل ريال بيتيس ضيفًا على برشلونة على ملعب كامب نو في إطار منافسات الجولة الثانية من الدوري الإسباني، وذلك يوم الأحد 25 أغسطس 2019 ميلادياً، الموافق24 ذو الحجة 1440 هجرياً .

يدخل البلاوجرانا حامل اللقب فى الموسمين الماصيين هذا اللقاء وهو قادم من خسارة امام أتلتيك بيلباو بهدف دون رد، في مباراة افتتاح الجولة الأولى من الدوري الإسباني 2019-2020، فى مباراة غاب عنها الأرجنتين ليونيل ميسي للمرة ألأولي منذ 10 سنوات فى المباراة الإفتتاحية لبرشلونة، يسعي الكتلان لتصحيح المسار والعودة من جديد للإنتصارات وإستمراره فى رحلة الدفاع عن لقب اللاليجا الذي حققها الموسم الماضي بعد أن استطاع الوصول إلى 87 نقطة وبفارق 11 نقطة عن صاحب المركز الثاني أتلتيكو مدريد.

استطاع ريال بيتيس أن يختتم الدوري فى الموسم الماضي فى المركز العاشر برصيد 50 نقطة من 38 مباراة استاع أن يحقق الفوز فى 14 مواجهة وتعادل فى 8 مباريات وخسر 16 لقاء، حيث كانت أخر مباراة للفريق الأندلسي امام ديبورتيفو وانتهت بخسارة الفريق بهدف دون رد، فى إطار استعداد الفريقين للموسم الجديد

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