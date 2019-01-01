موعد مباراة برشلونة القادمة ضد أتلتيك بلباو فى الدوري

تعرف على موعد مباراة برشلونة القادمة ضد أتلتيك بلباو، في الجولة الأولى من الدوري الإسباني 2019-2020، علي ملعب سان ماميس

محمد مصطفي

ينتظر عشاق كرة القدم حول العالم الموسم الكروي الجديد من الدوري الإسباني 2019-20، ولقاء قوي سيجمع بين برشلونة وأتلتيك بلباو علي ملعب سان ماميس، وذلك يوم الجمعة 16 أغسطس 2019 ميلادياً، الموافق 15 ذو الحجة 1440 هجرياً.

حقق البلاوجرانا فوز كبيرعلى حساب نابولي بنتيجة (4-0)، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب ميشيغان، بالولايات المتحدة الأمريكية، ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد 2019/2020 ، خاض برشلونة مباريات ودية عديدة استعدادًا للموسم الكروي الجديد وكانت امام جيرونا وانتهب خسارة البلاوجرانا بهدف دون رد، وخسر امام تشيلسي بهدفين مقابل هدف، ثم حقق الفريق الفوز فى أخر ثلاث مباريات له وكانت امام فيسيل كوبي وآرسنال ونابولي.

كانت أخر مباريات أتلتيك بلباو أمام فريقجد ميرانديس البرتغالي وحقق الفوز بهدفن مقابل هدف، حيث انهي الفريق الموسم الماضي فى المركزالثامن برصيد 53 نقطة بعد أن خاض الفريق 38 مباراة استطاع تحقيق الفوز فى 13 وتعادل فى 14 مواجهة وتلقي الهزيمة فى 11 مباراة، ويدخل الفريق من أجل تحقيق نتيجة إيجابية امام برشلونة

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موعد مباراة برشلونة ضد أتلتيك بلباو والقنوات الناقلة

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