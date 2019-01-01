موعد مباراة برشلونة ضد إشبيلية، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة برشلونة ضد إشبيلية في الجولة الثامنة من الدوري الإسباني 2019-20، وما هي القنوات الناقلة، الغيابات والتشكيل المتوقع؟

محمد مصطفي

ييحل إشبيلية ضيفاً ثقيلاً على برشلونة في استاد كامب نو يوم الأحد القادم 6 أكتوبر 2019 ميلادياً، الموافق 8 صفر1441 هجرياً، وذلك في إطار منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني 2019-20.

يدخل البلاوجرانا هذا اللقاء وهم قادمون من فوزًا صعبًا على حساب فريق إنتر ميلان الإيطالي بهدفين مقابل هدف، وذلك في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، وبهذه الانتصار يدخل برشلونة فى المركز الثاني برصيد 4 نقاط متساويًا مع بوروسيا دورتموند المتصدر بفارق الأهداف، أما في الدوري فيظل زملاء ميسي فى المركز الرابع برصيد 13 نقطة وبفارق نقطتين عن ريال مدريد صاحب المركز الأول، فبعد مرور 7 جولات استطاع الكتلان أن يحققوا الانتصار في أربع مباريات، وتعادلوا في مباراة، وتلقوا هزيمتين.

كانت آخر مباريات إشبيلية في الدوري الإسباني أمام فريق ريال سوسيداد، وحققوا الفوز فى هذه المباراة بثلاثية مقابل هدفين، واستطاع الفريق أن يحتل المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 13 نقطة، خلف متساويًا مع كلً من برشلونة، ريال سوسيداد، وخاض الفريق حتى الآن سبع مباريات في الليجا حقق الفوز أربع مباريات وتعادل في واحدة، وخسر لقاءين.

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موعد مباراة برشلونة ضد إشبيلية والقنوات الناقلة

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المباراة الملعب الموعد الحكم القنوات الناقلة برشلونة - إشبيلية استاد كامب نو الأحد 6 أكتور 2019،

8 صفر 1441،

22:00 بتوقيت السعودية، 21:00 بتوقيت مصر أنطونيو لاهوز beIN SPORTS HD 3

الغيابات والتشكيل المتوقع لبرشلونة يعاني برشلونة من غياب أكثر من لاعب قبل القمة ضد إشبيلية في الدوري الإسباني بداعي الإصابة هم صامويل أومتيتي وجوردي ألبا، وأنسو فاتي، وجونيور فيربو للإصابة، بالإضافة للمدافع لينجليت بسبب الإيقاف. 🇫🇷 @clement_lenglet & @AntoGriezmann

🇳🇱 @DeJongFrenkie21

🇵🇹 @_nelsonsemedo_

🇪🇸 @5sergiob

🇭🇷 @ivanrakitic

🇩🇪 @mterstegen1

🇧🇷 @arthurhromelo

🇨🇱 @kingarturo23

🇸🇳 @Moussa_WagueOffhttps://t.co/yELXrb2aWX — FC (@FCBarcelona_cat) October 4, 2019 سيدفع المدرب فالفيردي بتوديبو بجوار جيرارد بيكيه فى مركز قلب الدفاع، وفى الوسط دي يونج بوسكيتس، أرثر، وسيعتمد على الثلاثي المرعب ميسي وجريزمان وسواريز في خط الهجوم



التشكيل | 4-3-3 مارك-أندريه تير شتيجن

سيرجيو روبيرتو - جان كليرتوديبو - جيرارد بيكيه - نيلسون سيميدو

دي يونج - سيرجيو بوسكيتس - أرثر

أنطوان جريزمان - لويس سواريز - ليونيل ميسي الغيابات والتشكيل المتوقع لإشبيلية لا يوجد غيابات فى صفوف إشبيلية في اللقاء الهام ضد برشلونة بسبب الإصابة أو الإيقاف وستكون جميع العناصر جاهزة لخوض هذه المواجهة الصعبة. 🔎 El #SevillaFC busca volver a ganar en @LaLiga en el Camp Nou 17 temporadas después. ℹ 👇 #WeareSevilla — Fútbol Club (@SevillaFC) October 4, 2019 سيبدا جولين لوبيتيجي بنفس طريقته المعتادة منذ توليه المهمة، وسيواصل الاعتماد على فاسليك في حراسة المرمى، ودييجو كارلوس وجيوليس كوندي فى مركز قلب الدفاع، وأمامهم سيتواجد الثلاثي أوليفر توريس وفيرناندو فرانسيسكو، إيفر بانيجا، وسيقود الهجوم الثالث نوليتو، لوك دي يونج، لوكاس أوكامبوس