موعد مباراة برشلونة ضد ألافيس، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة برشلونة وألافيس في الجولة 18 من الدوري الإسباني 2019-2020، وما هي القنوات الناقلة للمباراة، الغيابات والتشكيل المتوقع؟..

بعد نسخة من الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد سلبية أداءً ونتيجة، يستعد البلاوجرانا لمواجهة ألافيس في الجولة 18 من الدوري الإسباني ، وذلك يوم السبت القادم 21 ديسمبر 2019 ميلاديًا الموافق 24 ربيع الآخر 1441 هجريًا، وستكون المباراة على ملعب كامب نو.

وبعد تعادل الكتلان في كلاسيكو الأرض أصبح رصيدهم 36 نقطة في المركز الأول، وهو نفس رصيد الملكي الذي استمر في الوصافة بنفس الرصيد من النقاط لكن بفارق الأهداف عن زملاء ميسي.

من ناحيةٍ أخرى خسر ألافيس آخر مبارياته والتي كانت في كأس الملك من نادي ريال خاين بثلاثة أهدافٍ لهدف، كما تعادل في آخر مبارياته في الدوري الإسباني مع ليجانيس بهدفٍ لمثله، وكان آخر انتصار له على إيبار في نوفمبر الماضي، ويحتل الفريق المركز الرابع عشر في ترتيب الليجا برصيد 19 نقطة، متفوقًا على بلد الوليد بفارق الأهداف.

فما هو موعد مباراة برشلونة وألافيس؟ وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟ هذا ما ينقله لكم جول في هذا التقرير.

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موعد مباراة برشلونة وألافيس والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة برشلونة - ألافيس كامب نو السبت 21 ديسمبر 2019،

24 ربيع الآخر 1441،

17:00 مصر، 18:00 السعودية ماريو ميليرو beIN SPORTS HD 3

الغيابات والتشكيل المتوقع لبرشلونة

يستمر غياب عثمان ديمبيلي عن برشلونة في مباراة ألافيس بداعي الإصابة، ولن يغيب أي لاعب عن الكتلان للإيقاف.

سيبدأ المدرب إيرنستو فالفيردي بنفس طريقته المعتادة، ففي حراسة المرمى سيتواجد شتيجن وأمامه رباعي دفاعي مكون من سيميدو وبيكيه ولونجليه وألبا، وثلاثي الوسط سيكون بوسكيتس وراكيتيتش ودي يونج، أما الهجوم فسيقوده ميسي وسيشاركه فيه جريزمان وسواريز.

التشكيل | 4-3-3