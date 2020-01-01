موعد مباراة برشلونة ضد أتلتيك بلباو، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة برشلونة القادمة ضد أتلتيك بلباو في إطار ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للفريقين؟

تنتظر برشلونة مباراة صعبة للغاية في مسابقة كأس الملك، عندما يحل ضيفًا على أتلتيك بلباو على ملعب سان ماميس الصعب، وذلك في إطار دور ربع النهائي من البطولة، وذلك يوم الخميس المقبل 6 فبراير 2020 ميلاديًا، الموافق 12 جمادي الآخر 1441 هجريًا في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

تأهل البلاوجرانا إلى هذا الدور عقب التغلب على ليجانيس في ثمن النهائي بخمسة أهداف نظيفة في مباراة هي الأمتع للفريق تحت قيادة المدرب الجديد كيكي سيتين، ولكن المواجهة المقبلة ستكون صعبة للغاية خاصًة وأن ملعب سان ماميس من أصعب الملاعب على الإطلاق في إسبانيا ولطالما عانى العملاق الكتالوني فيه.

في المقابل، صعد الفريق الباسكي إلى ربع النهائي بعد أن تجاوز تينيريفي بصعوبة بالغة بركلات الجزاء الترجيحية، عقب أن انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل فريق.

المزيد من الفرق

نوير يدافع عن كوتينيو: سيعود للتشكيلة الأساسية قريبًا

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة برشلونة ضد أتلتيك بلباو في ربع نهائي كأس الملك، بالإضافة إلى القنوات الناقلة.

موعد مباراة برشلونة ضد أتلتيك بلباو والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة أتلتيك بلباو - برشلونة سان ماميس الخميس 6 فبراير 2020،

12 جمادي الآخر 1441،

22:00 مصر، 23:00 السعودية الرياضية السعودية

الغيابات والتشكيل المتوقع لبرشلونة

يُعاني نادي برشلونة من غياب لويس سواريز وعثمان ديمبيلي ونيتو بسبب الإصابة، عدا ذلك فجميع الخيارات متاحة لتحقيق الفوز على ليفانتي.

And Griezmann has another goal waved off! The play was offside by millimeters! 😤😤😤 pic.twitter.com/zvAieh2SKW — FC (@FCBarcelona) January 30, 2020

من المتوقع أن يعتمد كيكي سيتين على طريقته المعتادة حيث تير شتيجن في حراسة المرمى وأمامه سيرجي روبيرتو وجيرارد بيكيه وكليمون لونجليه وجوردي ألبا، مع بوسكيتس وأرتور وفرينكي دي يونج في منتصف الملعب، أمام الثلاثي ميسي وجريزمان وإنسو فاتي.

التشكيل | 4-3-3



مارك أندريه تير شتيجن

جوردي ألبا - كليمون لونجليه - جيرارد بيكيه - سيرجي روبيرتو

أرتور - سيرجيو بوسكيتس - فرينكي دي يونج

أنسو فاتي - أنطوان جريزمان - ليونيل ميسي

الغيابات والتشكيل المتوقع لأتلتيك بلباو

يستعد أتلتيك بلباو لمباراة برشلونة في كأس الملك وهو مكتمل الصفوف بإستثناء غياب وحيد للمدافع الأيمن أوسكار دي ماركوس.

سيدخل المدرب جازكا جاريتانو بنفس الطريقة التي يعتمد عليها الفريق خلال الفترة الماضية، في حراسة المرمى سيمون أمامه رباعي الدفاعي ليكوي وألفاريز ثم مارتينيز وبيرشيش بينما يضم خط الوسط جارسيا ولوبيز أمامهما الخط الهجومي المكون من جناحين ويليامس جناح أيمن ومونياين جناح أيسر وصانع ألعاب راؤول جارسيا أمامه مهاجم صريح فياليبري

التشكيل | 4-2-3-1

أوناي سيمون

يوري بيرشيش - إنييجو مارتينيز - يراي ألفاريز - إنييجو ليكي

داني جارسيا - أوناي لوبيز

إيكر مونياين - راؤول جارسيا - إنياكي ويليامس

أسير فياليبري