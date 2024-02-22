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MP_Harry Kane_Bayern Munich vs Xavi Simons of Leipzig(C)Getty Images
أحمد مجدي

موعد مباراة بايرن ميونخ ولايبزيج في الدوري الألماني 2023-2024 والقنوات الناقلة

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تعرف على موعد مباراة بايرن ميونخ ولايبزيج في قمة الجولة الـ 23 من الدوري الألماني 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستقبل ملعب "أليانز أرينا" مباراة هامة وقوية تجمع بين بايرن ميونخ ولايبزيج في قمة مباريات الجولة الـ 23 من الدوري الألماني 2023-2024.

يسعى بايرن ميونخ، للعودة إلى انتصاراته، بعد ثلاثة هزائم على التوالي، من باير ليفركوزن ولاتسيو وبوخوم، هزوا ثقة البافاريين في أنفسهم.

بينما يحتل لايبزيج المركز الخامس ويطمح لتضييق الفارق أكثر نحو فرق المربع اذهبي، الذي يتأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

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وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة بايرن ميونخ ولايبزيج، في الجولة 23 من الدوري الألماني والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما موعد مباراة بايرن ميونخ ولايبزيج في الدوري الألماني 2023-2024؟

موعد مباراة بايرن ميونخ ولايبزيج، في الجولة الـ 23 من الدوري الألماني، هو السبت 24 فبراير 2024، على ملعب أليانز آرينا.

المباراة التالية

ومن المنتظر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ ولايبزيج في الدوري الألماني 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري الألماني عبر قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، ستجد مباراة بايرن ميونخ ولايبزيج على شاشتها.

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعبالمعلق
بايرن ميونخ - لايبزيجالسبت 24 فبراير 2024،
19:30 مصر، 20:30 السعودية		beIN SPORTS HD 5أليانز أريناأحمد البلوشي

تشكيل بايرن ميونخ المتوقع لمباراة لايبزيج في الدوري الألماني 2023-2024

التشكيل|4-3-3

المركز
حراسة المرمىمانويل نوير
خط الدفاعكيم مين جاي - ماتايس دي ليخت - إريك داير - رافاييل جيريرو
خط الوسطيوشوا كيميتش – ليون جوريتسكا – توماس مولر
خط الهجومجمال موسيالا – هاري كين – ليروي ساني
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