موعد مباراة بايرن ميونخ وفياريال في دوري أبطال أوروبا 2021-22 والقنوات الناقلة

يستضيف ملعب "أليانز أرينا" مباراة بايرن ميونخ وفياريال في إياب الدور ربع النهائي من منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2021-22.

مباراة الذهاب التي أقيمت الأسبوع الماضي على ملعب "لا سيراميكا" انتهت بفوز فياريال بهدف دون رد، في مفاجأة من العيار الثقيل.

بايرن ميونخ يحتاج إلى الفوز بفارق أكثر من هدف من أجل التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وهي النتيجة التي تبدو في متناول "البافاري".

أما فياريال، فيحتاج إلى التعادل بأي نتيجة أو الفوز بالطبع من أجل التأهل إلى المربع الذهبي في منافسات دوري أبطال أوروبا.

وستكون هذه المباراة الرابعة تاريخيًا بين بايرن ميونخ وفياريال، حيث سبق لهما أن تواجها مرتين في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا لموسم 2011-12 قبل مباراة الذهاب.

وحينها حقق بايرن ميونخ انتصارين، حيث فاز في المباراة الأولى بنتيجة 2-0 في ملعب "الغواصات الصفراء"، ثم فاز على ملعب "أليانز أرينا" بنتيجة 3-1، وحقق فياريال فوزًا واحدًا في المباراة الماضية.

جدول مباريات دوري أبطال أوروبا 2021-22، والقنوات الناقلة

والآن نستعرض معًا موعد مباراة بايرن ميونخ وفياريال، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

ما هو موعد مباراة بايرن ميونخ وفياريال؟

موعد مباراة بايرن ميونخ وفياريال هو يوم الثلاثاء 12 أبريل 2022 على ملعب "أليانز أرينا".

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وفياريال؟

تذاع مباريات دوري أبطال أوروبا حصريًا على قنوات بي إن سبورت، وستذاع مباراة بايرن ميونخ وفياريال على قناة beIN Sports 2 HD Premium.

يمكنك أيضًا متابعة المباراة عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب بايرن ميونخ - فياريال الثلاثاء 12 أبريل 2022،

21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية beIN Sports 2 HD Premium أليانز أرينا



التشكيل المتوقع لفياريال

يفتقد فريق "الغواصات الصفراء" لخدمات الثنائي ألبرتو مورينو وبولاي ديا بداعي الإصابة، ومن المتوقع أن يبدأ أوناي إيمري مدرب فياريال المباراة بالتشكيل التالي ..

التشكيل | 4-4-2

جيرونيمو رولي

خوان فويث - راؤول ألبيول - باو توريس - بيرفس إستوبينان

جيوفاني لو سيلسو - إيتيان كابوي - داني باريخو - ألفونسو بيدرازا

جيرارد مورينو - دانجوما

¡Faltan 4️⃣8️⃣ horas para el brutal partidazo en Múnich!#UCL pic.twitter.com/9FIZM3XYwR — Villarreal CF (@VillarrealCF) April 10, 2022

التشكيل المتوقع لبايرن ميونخ

يدخل الفريق البافاري المباراة بصفوف شبه مكتملة، ومن المتوقع أن يعتمد يوليان ناجلسمان مدرب بايرن ميونخ على التشكيل التالي..

التشكيل | 4-2-3-1

مانويل نوير

بنجامين بافارد - دايو أوباميكانو - لوكاس هيرنانديز - ألفونسو ديفيس

ليون جوريتسكا - جوشوا كيميش

كينجسلي كومان - توماس مولر - سيرج جنابري

روبرت ليفاندوفسكي