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Emre Can Coman Bayern DortmundGetty
أحمد مجدي

موعد مباراة بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند في الدوري الألماني 2023-2024 والقنوات الناقلة

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تعرف على موعد مباراة بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند في الدوري الألماني 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

مباراة هامة في الدوري الالماني ستجمع كلًا من بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند في توقيت هام للغاية من عمر الموسم في الدوري الألماني 2023-2024.

المباراة تجري بينما يملك بايرن ميونخ 60 نقطة في المركز الثاني، ويمتلك بوروسيا دورتموند 50 نقطة في المركز الرابع من المسابقة.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع وكل ما تريد معرفته عن المباراة القوية..

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ما هو موعد مباراة بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند في الدوري الالماني 2023-2024؟

موعد مباراة بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند في الدوري الالماني هو يوم السبت 30 مارس 2024، على ملعب أليانز أرينا.

المباراة التالية

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند في الدوري الالماني 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري الألماني عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، يمكنك مشاهدة المباراة على شاشتها.

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعب
أتلتيكو مدريد - برشلونةالسبت 30 مارس 2024،
19:30 مصر، 20:30 السعودية		beIN Sports HDأليانز أرينا

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التشكيل المتوقع لبايرن ميونخ أمام بوروسيا دورتموند في الدوري الألماني 2023-2024

من المتوقع أن يدخل المدرب توماس توخيل المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-2-4

حراسة المرمىسفين أولريتش
خط الدفاعألفونسو ديفيس - ماتياس دي ليخت - إريك داير - يوشوا كيميش
خط الوسطليون جوريتسكا - كونراد لايمر
خط الهجومجمال موسيالا - توماس مولر - ليروي ساني - هاري كين

التشكيل المتوقع لبوروسيا دورتموند أمام بايرن ميونخ في الدوري الألماني 2023-2024

من المتوقع أن يدخل المدرب إدين ترزيتش المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-2-4

حراسة المرمىألكسندر ماير
خط الدفاعإيان ماتسين - نيكو شلوتربيك - نيكلاس سولي - جوليان رايرسون
خط الوسطإيمري تشان - صالح أوزجان
خط الهجومدونيل مالين - جوليان براندت - جادون سانشو - نيكلاس فولكروج
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