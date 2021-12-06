موعد مباراة بايرن ميونخ وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا 2021-22 والقنوات الناقلة

يحتضن ملعب "أليانز أرينا" مباراة بايرن ميونخ وبرشلونة في الجولة السادسة من دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

ويلعب بايرن ميونخ وبرشلونة ضمن المجموعة الخامسة في دوري أبطال أوروبا، والتي تضم إلى جانبهما بنفيكا البرتغالي، ودينامو كييف الأوكراني.

ويتصدر بايرن ميونخ ترتيب فرق المجموعة برصيد 15 نقطة، وضمن بالفعل التأهل في صدارة المجموعة، فيما يحتل برشلونة المركز الثاني برصيد 7 نقاط، ويأتي بنفيكا ثالثًا برصيد 5 نقاط، ويتذيل دينامو كييف ترتيب فرق المجموعة برصيد نقطة واحدة.

المباراة تحمل معها أهمية كبيرة للنادي الكتالوني الذي يحتاج إلى الفوز إذا ما أراد التأهل إلى دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا، أو التعادل مع خسارة بنفيكا أمام دينامو كييف.

أما بايرن ميونخ، فيدخل المباراة مسترخيًا تمامًا بعد ضمان الصدارة، والفوز في الجولة 14 من الدوري الألماني على حساب غريمه بوروسيا دورتموند بنتيجة 3-2.

جدول مباريات برشلونة في دوري أبطال أوروبا 2021-22 والقنوات الناقلة

والآن نستعرض معًا موعد مباراة بايرن ميونخ وبرشلونة، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

ما هو موعد مباراة بايرن ميونخ وبرشلونة؟

موعد مباراة برشلونة وبايرن ميونخ هو يوم الأربعاء 8 ديسمبر 2021 على ملعب "أليانز أرينا".

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وبايرن ميونخ؟

تذاع مباريات دوري أبطال أوروبا حصريًا على قنوات بي إن سبورت، وستذاع مباراة بايرن ميونخ وبرشلونة على قناة beIN Sports 1 HD Premium.

يمكنك أيضًا متابعة المباراة عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب بايرن ميونخ - برشلونة الأربعاء 8 ديسمبر 2021.

22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية beIN Sports 1 HD Premium أليانز أرينا



التشكيل المتوقع لبرشلونة

يغيب عن برشلونة في مباراة بايرن ميونخ عدد من اللاعبين للإصابة، هم سيرخيو أجويرو وبيدري وأنسو فاتي.

التشكيل | 4-3-3

مارك أندريه تير شتيجن

جوردي ألبا - جيرارد بيكيه - رونالد أراوخو - سيرجينيو ديست

فرينكي دي يونج - سيرجيو بوسكيتس - سيرجي روبيرتو

عثمان ديمبيلي - ممفيس ديباي - عبد الصمد الزلزولي

التشكيل المتوقع لبايرن ميونخ

عدد من الغيابات أيضًا في صفوف بايرن ميونخ قبل مباراة برشلونة للإصابة، أبرزهم مارسيل سابيتسر.

التشكيل | 4-2-3-1

مانويل نوير

عمر ريتشاردز - نيكلاس زوله - تانجاي نيانزو -بنجامين بافارد

ليون جوريتسكا - كورنتين توليسو

جمال موسيالا - توماس مولر - ليروي ساني

روبيرت ليفاندوفسكي