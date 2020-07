موعد مباراة بايرن ميونخ ضد ليفركوزن في نهائي كأس ألمانيا والقنوات الناقلة

سيخوض بايرن ميونخ مباراة النهائي منقوصًا من عدة لاعبين، على غرار خافي مارتينيز ونيكلاس زوله وكورينتين توليسو، بينما لايزال الغموض يُحيط بموقف تياجو ألكانتارا، الذي أوردت بعض التقارير أنباءً تُفيد بمشاركته في الحصة التدريبية التي خاضها الفريق اليوم، بعد غياب دام لأسبوعين ونصف، منذ إجراء جراحة الفخذ.

فيما عدا ذلك ستكون كتيبة المدرب هانز فليك جاهزة تمامًا لخوض المباراة وتحقيق الهدف المأمول بالفوز بالكأس.

التشكيل | 4-2-3-1

مانويل نوير

ألفونسو دافيس - دافيد ألابا - جيروم بواتينج - بنيامين بافارد

ليون جوريتسكا - جوشوا كيميش

سيرجي جنابري - توماس مولر - كينجسلي كومان

روبرت ليفاندوفسكي

في المقابل فإن صفوف ليفركوزن تبدو مكتملة في مواجهة بايرن، خاصةً وأن الفريق لا يُعاني سوى من غياب كريم بلعربي المصاب على مستوى الفخذ.

