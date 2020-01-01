موعد مباراة بايرن ميونخ ضد فولفسبورج، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة بايرن ميونيخ وفولفسبورج في إطار الجولة 34 من الدوري الألماني، وما هي الغيابات والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة؟

سيحل بايرن ميونخ ضيفًا ثقيلًا على نظيره فولفسبورج في المباراة التي ستُجرى أحداثها بينهما على ملعب "فولكس فاجن أرينا"، ضمن منافسات الجولة 34 والأخيرة من الدوري الألماني.

وستكون المباراة شكلية بالنسبة للفريق البافاري الذي حسم لقب البوندسليجا للمرة الثامنة على التوالي، بينما سيسعى أصحاب الأرض إلى الفوز من أجل الانفراد بالمركز السادس والابتعاد عن هوفنهايم الذي يتساوى في نفس عدد النقاط ويتأخر في عدد الأهداف.

وتمكن بايرن ميونخ في الجولة الماضية من الفوز على فرايبورج بثلاثة أهداف لهدف، في وقت حقق فيه فولفسبورج فوزًا ساحقًا على مضيفه شالكه بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، ضمن نفس الجولة.

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ويحتل حامل لقب الدوري الألماني صدارة ترتيب المسابقة برصيد 79 نقطة، فيما يتمركز فولفسبورج سادساً برصيد 49 نقطة بفارق الأهداف عن ملاحقه هوفنهايم الذي يملك في جعبته نفس عدد النقاط ويتواجد في المركز السابع.

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ما هو موعد مباراة بايرن ميونخ ضد فولفسبورج؟

ستقام مباراة بايرن ميونخ ضد فولفسبورج يوم السبت الموافق 27 من شهر يونيو الجاري لعام 2020 بملعب "فولكس فاجن أرينا".

وتنطلق صافرة اللقاء في تمام الساعة 15:30 بتوقيت مصر، 16:30 بتوقيت السعودية.

ماهي القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وفولفسبورج؟

ستنُذاع مباراة بايرن ميونخ ضد فولفسبورج على قناة "بي إن سبورت 5" والتابعة للشبكة القطرية المالكة لحقوق الدوري الألماني لكرة القدم في الشرق الأوسط.

المباراة الملعب الموعد القنوات الناقلة بايرن ميونخ - فولفسبورج فولكس فاجن أرينا السبت 27 يونيو 2020،

6 ذو القعدة 1441،

15:30 مصر، 16:30 السعودية beIN Sports HD 5