موعد مباراة بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة بايرن ميونخ ضد بوروسيا دورتموند ضمن الجولة الحادية عشر من الدوري الألماني 2019-20، القنوات الناقلة، الغيابات والتشكيل المتوقع

أحمد جمال

يفتح أستاد أليانز أرينا أبوابه لاستضافة مباراة من العيار الثقيل حيث سنتابع الكلاسيكو الألماني بين بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند يوم السبت القادم 9 نوفمبر 2019 ميلادياً، الموافق 12 ربيع الأول 1441 هجرياً، وذلك ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من الدوري الألماني 2019-20.

دخل البافاري هذا اللقاء وهو قادم من خسارة ثقيلة على يد آينتراخت بخمسة أهداف كاملة، وذلك في الجولة السابقة من البوندسليجا، ويقدم الفريق أداءً مُتذبذب منذ بداية الموسم، حيث يحتل المركز الرابع برصيد 18 نقطة، بعد أن هُزم في مباراتين وتعادل في ثلاث من 10 جولات خاضهم حتى الأن، وهذا ما لم يعتاد عليه الجماهير العاشقة للفريق.

بشكل أو بآخر يُعد بوروسيا دورتموند أفضل حالاً من بايرن ميونخ، حيث يحتل المركز الثاني من الدوري الألماني برصيد 19 نقطة، جمعهم من خمسة انتصارات، 4 تعادلات وهزيمة واحدة فقط، ولكن البوروسيون يمتلكون الدافع النفسي والثقة بشكل أكبر، خاصة بعد الانتصار الرائع على الإنتر في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا على الرغم من تأخرهم بهدفين في شوط المباراة الأول.

وفي هذا التقرير سنتعرف سويًا على موعد مباراة البافاري ضد بوروسيا دورتموند، التشكيل والقنوات الناقلة لكلاسيكو ألمانيا.

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موعد مباراة بايرن ميونخ ضد بوروسيا دورتموند والقنوات الناقلة

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المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة بايرن ميونخ - بوروسيا دورتموند أليانز أرينا السبت 9 نوفمبر 2019،

12 ربيع الأول 1441،

19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN SPORTS HD 12

الغيابات والتشكيل المتوقع لبايرن ميونخ

سيفتقد بايرن ميونخ في مباراة بوروسيا دورتموند لكلٌا من لوكاس هيرنانديز، نيكلاس زوله ويان فييت آرب بداعي الإصابة، كما سيغيب المدافع جيروم بواتينج بسبب الايقاف.

سيبدأ المدرب نيكو كوفاتش بنفس الأسماء الأساسية التي يعتمد عليها، وبسبب المشكلة التي سيُعاني منها الفريق دفاعياً في المباراة القادمة لغياب أكثر الأسماء المُعتمد عليها في قلب الدفاع (بواتينج، زوله ولوكاس هيرنانديز)، قد تضع قلبي الدفاع بنجامين بافراد وخافي مارتينيز سوياً في قلب الدفاع، وهو ما لم يعتاد عليه كلا اللاعبين.

التشكيل | 4-3-3

مانويل نوير

دافيد ألابا - خافي مارتينيز - بنجامين بافارد - جوشوا كيميتش

خافي مارتينيز - تياجو ألكانتارا

سيرجي جنابري - فيليب كوتينيو - توماس مولر

روبرت ليفاندوفسكي

الغيابات والتشكيل المتوقع لبوروسيا دورتموند

لا يوجد غيابات في صفوف فريق بوروسيا دورتموند بسبب الإصابة أو الايقاف، وسيكون الفريق كامل العدد في مواجهة بايرن ميونخ وجميع الأسماء متاحة أمام المدرب لوشين فافري.

سيبدأ المدرب السويسري بنفس العناصر الأساسية التي يعتمد عليها، وسيبدأ بمانويل أكانجي وماتس هوملز في قلب الدفاع، وسيقود هجوم بوروسيا دورتموند في هذا اللقاء ماريو جوتزه وخلفه الثلاثي تورجان هازارد، جوليان براندت وجادون سانشو.

التشكيل | 4-2-3-1