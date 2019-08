موعد مباراة بايرن ميونخ ضد بوروسيا دورتموند، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

محمود جمال

يفتح ملعب سيجنال إيدونا بارك أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند يوم السبت 3 أغسطس 2019 ميلادياً، الموافق 2 ذو الحجة 1440 هجرياً، وذلك في نهائي كأس السوبر الألماني 2019.

يدخل البافاري هذا اللقاء وهو قادم من خسارة أمام فريق توتنهام الإنجليزي في نهائي بطولة كأس أودي الودية، وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بتعادل إيجابي بهدفين لكل منهما، ثم حسم اللقاء لصالح السبيرز من خلال ركلات الترجيح بنتيجة (5-6)، وتأتي مشاركة بايرن ميونخ في نهائي كأس السوبر الألماني باعتباره بطل الدوري والكأس للموسم المنصرم (2018-19)، بعد أن نجح في التتويج بلقب البوندسليجا للمرة السابعة على التوالي.

أنهى فريق بوروسيا دورتموند الموسم الماضي في وصافة جدول الترتيب برصيد 76 نقطة، وبفارق نقطتين فقط عن البطل، وخاض الفريق خلال مشواره في بطولة الدوري 34 مباراة، استطاع تحقيق الانتصار في 23 لقاء، وتعادل في سبع، وتلقى أربع هزائم فقط، ويأتي الأسود والأصفر في المركز السادس ضمن الفرق الأكثر تتويجًا بكأس ألمانيا بخمس ألقاب أخرها عام 2017، بينما يتصدر المشهد العملاق البافاري بـ19 بطولة.

توتنهام يحصد كأس أودي بعد إسقاط بايرن بركلات الترجيح

كيميش: ساني لا يجيب على اتصالاتي

سيفتقد بايرن ميونخ في مباراة كأس السوبر الألماني الثنائي سيرجي جنابري وكينجسلي كومان بعد تعرض الأول لإصابة خلال مباراة فريقه أمام فنربخشة بكأس أودي، والثاني خلال لقاء توتنهام في نفس البطولة، وسيكون باقي الأوراق المتبقية متاحة أمام المدرب نيكو كوفاتش جاهزة لخوض هذه المواجهة.

The #AudiCup final against @SpursOfficial was certainly a captivating match 👀 pic.twitter.com/0MmhFYyiwi