موعد مباراة باريس سان جيرمان ونيس في كأس فرنسا 2022 والقنوات الناقلة

يحل نادي نيس ضيفًا على نادي باريس سان جيرمان على ملعب حديقة الأمراء، وذلك في دور الـ16 من كأس فرنسا 2021-2022.

بدأ باريس سان جيرمان البطولة من دور الـ64، وفاز على نادي إنتينتي فيجنيس بثلاثة أهدافٍ دون رد، قبل أن ينتصر على نادي فانيس بالأربعة في دور الـ32.

فاز نادي نيس على نادي تشوليه في دور الـ64، وكان من المقرر أن يواجه الفائز من مباراة باريس إف سي وليون في الدور السابق، لكن مباراة الفريقين ألغيت فصعد نيس لثمن النهائي مباشرةً.

وفي الأسطر التالية، نتعرف على موعد مباراة باريس سان جيرمان ونيس والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

جدول مباريات باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي 2021-22 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة باريس سان جيرمان ونيس؟

موعد مباراة باريس سان جيرمان ونيس هو يوم الإثنين 31 يناير 2022 بملعب حديقة الأمراء.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام العاشرة والربع مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر والربع بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ونيس؟

تبث مباريات كأس فرنسا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فقط وحصريًا على قناة beIN Sports القطرية.

وإذا لم تستطع متابعة مباراة باريس سان جيرمان ونيس عبر التلفزيون، يمكنك متابعة البث المباشر من موقع جول، والذي ينطلق قبلها بنصف ساعة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب باريس سان جيرمان - نيس الإثنين 31 يناير 2021،



22:15 مصر، 23:15 السعودية beIN Sports HD 2 حديقة الأمراء

التشكيل المتوقع لباريس سان جيرمان

يغيب عن باريس سان جيرمان عبده ديالو وإدريسا جايي وأشرف حكيمي للمشاركة في كأس أمم إفريقيا 2021، كما يغيب نيمار وكورزاوا وفاينالدوم وراموس للإصابة.

ومن المتوقع أن يعتمد المدرب ماوريسيو بوتشيتينو على التشكيل الآتي..

التشكيل | 4-3-3

جيانلويجي دوناروما

نونو مينديش - بريسنيل كيمبيمبي - ماركينيوس - تيلو كيرير

ماركو فيراتي - لياندرو باريديس - دانيلو بيريرا

كيليان مبابي - ليونيل ميسي - أنخيل دي ماريا

التشكيل المتوقع لنيس

يغيب عن نادي نيس أندي ديلور للإصابة، ومن المتوقع أن يبدأ المدرب كريستوفر جالتييه بالتشكيل التالي..

التشكيل | 4-4-2

والتر بينيتيز

جوردان أمافي - دانتي - جيان كلير توديبو - جوردان لوتومبا

كالفن ستينجس - كيبرين تورام - بابلو روزاريو - هشام بدوي

أمين غويري - كاسبر دولبيرج