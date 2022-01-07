موعد مباراة باريس سان جيرمان وليون في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

يستهل باريس سان جيرمان عام 2022 بمواجهة صعبة للغاية أمام ليون، في المباراة التي تقام على ملعب الأضواء لحساب الجولة العشرين من الدوري الفرنسي.

واختتم باريس سان جيرمان العام الماضي في الدوري بتعادل مخيب أمام لوريان، لكنه يحافظ على صدارة ترتيب الليج آ برصيد 46 نقطة، وبفارق 13 نقطة عن أقرب الملاحقين، نيس.

أما ليون ورغم الأداء الجيد أوروبيًا، لكن الفريق محليًا في أسوأ أحواله، حيث يحتل المركز الثالث عشر برصيد 24 نقطة فقط، وآخر فوز حققه بالدولي يعود إلى شهر نوفمبر، في مقابل تعادلات بمختلف الأصعدة بشهر ديسمبر الماضي.

جدول مباريات باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي 2021-22 والقنوات الناقلة

الآن نستعرض معًا موعد مباراة باريس سان جيرمان وليون في الدوري الفرنسي، وما هي القنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة باريس سان جيرمان وليون؟

موعد مباراة باريس سان جيرمان وليون هو الأحد الموافق 9 يناير 2022، بملعب الأضواء.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وليون؟

تبث مباريات الدوري الفرنسي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فقط وحصريًا على قناة beIN Sports القطرية.

وإذا لم تستطع متابعة مباراة باريس وليون عبر التلفزيون، يمكنك متابعة البث المباشر من موقع جول، والذي ينطلق قبلها بنصف ساعة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب ليون - باريس سان جيرمان الأحد 9 يناير 2021،

21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports HD 1 Premium الأضواء

التشكيل المتوقع لباريس سان جيرمان

من المتوقع أن يعتمد المدرب ماوريسو بوتشيتينو على التشكيل الآتي:

التشكيل | 4-4-2

جيانلويجي دوناروما

نونو مينديش - سيرخيو راموس - كيمبيبي - ماركينيوس - تيو كيرر

جورجينيو فاينالدوم - أندير هيريرا - ماركو فيراتي - آنخيل دي ماريا

ليونيل ميسي - كيليان مبابي

التشكيل المتوقع لليون

من المتوقع أن يعتمد المدرب بيتر بوش على التشكيل الآتي:

🎙 @JeromeBoateng 2 days ahead of #OLPSG: "I think it's important for me and for the team to do better in 2022. We have to start well, with a big match, no less. We aren't doing very well in the table, so we have to play well at home." pic.twitter.com/yetQNVf3DD — Olympique Lyonnais 🇬🇧🇺🇸 (@OL_English) January 7, 2022