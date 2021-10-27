موعد مباراة باريس سان جيرمان وليل في الدوري الفرنسي 21-22 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد ليل في الجولة الثانية عشر من الدوري الفرنسي 2021-2022، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يستقبل ملعب حديقة الأمراء، مباراة هامة وقوية تجمع بين باريس سان جيرمان وليل، ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من الدوري الفرنسي.

باريس سان جيرمان يرغب في العودة لسكة الانتصارات بعد التعادل مع مارسيليا في الجولة الماضية دون أهداف كما يرغب في الانتقام من الفريق الذي خطف منه دوري الموسم الماضي.

على الجانب الآخر، فإنّ ليل لم يبدأ الموسم بأفضل شكل ممكن ويحاول استغلال الفرصة لإثبات قدرته على المنافسة.

جدول مباريات باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي 2021-22 والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير نتعرف على موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد ليل والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما هو موعد مباراة باريس سان جيرمان وليل؟

تقام مباراة باريس سان جيرمان ورين يوم الجمعة 29 أكتوبر 2021، على ملعب حديقة الأمراء في العاصمة الفرنسية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت مصر والعاشرة بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وليل؟

تذاع مباريات الدوري الفرنسي حصريًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على قنوات بي إن سبورت، وستذاع مباراة باريس سان جيرمان ضد ليل على bein sport Premium 1 HD

يمكنك أيضًا متابعة المباراة عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب باريس سان جيرمان - ليل الجمعة 29 أكتوبر 2021،

21:00 مصر، 22:00 السعودية bein sport Premium 1 HD حديقة الأمراء

التشكيل المتوقع لباريس سان جيرمان

لن يلعب أشرف حكيمي للإيقاف بعد الطرد أمام مارسيليا

التشكيل | 4-2-3-1

نافاس

نونو مينديش - بريسنيل كيمبيمبي - ماركينيوس - كيرير

فاينالدوم - إدريسا جايي

نيمار - ليونيل ميسي - آنخيل دي ماريا

- كيليان مبابي

تشكيل ليل المتوقع

التشكيل | 4-4-2

إيفو جربيتش

زكي شيليك - جوزيه فونتي - ديجالو - ماندافا

واياه - جاكا - سانشيش - بامبا

دافيد - يالمز