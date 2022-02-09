موعد مباراة باريس سان جيرمان ورين في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

يستضيف باريس سان جيرمان، نظيره ستاد رين، ضمن مباريات الجولة الـ 24 من الدوري الفرنسي، على ملعب حديقة الأمراء.

قطار باريس سان جيرمان، سيستهدف التغلب على رين لمواصلة الانتصارات من أجل التربع على صدارة الدوري، والاستعداد لمباراة ريال مدريد المرتقبة في دوري أبطال أوروبا.

على الجانب الآخر أصحاب الضيوف ستكون عينهم على الخروج بنتيجة إيجابية، أمام باريس سان جيرمان، تساعدهم في الاقتراب من المربع الذهبي.

جدول مباريات باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي 2021-22 والقنوات الناقلة

الآن نستعرض معًا موعد مباراة باريس سان جيرمان وستاد رين في الدوري الفرنسي، وما هي القنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة باريس سان جيرمان ورين؟

موعد مباراة باريس سان جيرمان ورين هو الجمعة الموافق 11 فبراير2022، بملعب حديقة الأمراء.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام العاشرة بتوقيت مصر، الحادية عشر بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ورين؟

تبث مباريات الدوري الفرنسي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فقط وحصريًا على قناة beIN Sports القطرية.

وإذا لم تستطع متابعة مباراة باريس ورين عبر التلفزيون، يمكنك متابعة البث المباشر من موقع جول، والذي ينطلق قبلها بنصف ساعة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب باريس سان جيرمان - ستاد رين الجمعة 11 فبراير 2022،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 2 حديقة الأمراء

التشكيل المتوقع لباريس سان جيرمان

من المتوقع أن يعتمد المدرب ماوريسو بوتشيتينو على التشكيل الآتي:

⚽️🔥 Attention les yeux, voici un 𝗧𝗢𝗣 𝗕𝗨𝗧𝗦 de @KMbappe ! ✨



❤️💙 pic.twitter.com/0KqRsDkq89 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) February 9, 2022

التشكيل | 4-4-2

جيانلويجي دوناروما

نونو مينديش - ماركينيوس - كيمبيبي - ماركينيوس - أشرف حكيمي

دانيلو بيريرا - ماركو فيراتي - ليوناردو باريديس

ليونيل ميسي - ماورو إيكاردي - كيليان مبابي

التشكيل المتوقع لستاد رين