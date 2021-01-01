موعد مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ الإياب والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة باريس سان جيرمان أمام بايرن ميونخ في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا على ملعب حديقة الأمراء، وما هي القنوات الناقلة؟

يحل بايرن ميونخ ضيفًا على نظيره باريس سان جيرمان في قمة من قمم كرة القدم تجمع بينهما بملعب حديقة الأمراء في إطار إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين على ملعب أليانز آرينا قد انتهت بفوز بي آس جي بثلاثية لهدفين، ليصبح لزامًا على النادي البافاري العودة من فرنسا بالفوز بهدفين نظيفين للتأهل إلى نصف النهائي.

بايرن ميونخ تعثر على صعيد الدوري الألماني يوم السبت الماضي بالتعادل مع أونيون برلين، ويجابه عددًا كبيرًا من الإصابات يهدد حلم الحفاظ على لقب ذات الأذنين.

في الوقت نفسه فإن باريس في أفضل فتراته على الإطلاق، وكللها بالفوز على ستراسبورج برباعية في الدوري الفرنسي مع جاهزية نيمار وكيليان مبابي البدنية التامة لقمة البايرن.

يُشار هنا إلى أن الفائز من هذه المواجهة سيلعب مع الفائز من مواجهة مانشستر سيتي وبوروسيا دورتموند في نصف النهائي.

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في هذا التقرير نتعرف سويًا على موعد مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ؟

موعد مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ هو الثلاثاء الموافق 13 أبريل 2021، الموافق 1 رمضان 1442 هجريًا، بملعب حديقة الأمراء.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ؟

تُنقل فعاليات بطولة دوري الأبطال عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، ويمكنك مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان على bein sports Premium 1.

أما إذا لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز، فيمكنك متابعة البث المباشر للمباراة الذي يقدمه موقع جول والذي ينطلق قبل نصف ساعة من المباراة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب باريس سان جيرمان - بايرن ميونخ الثلاثاء 13 أبريل 2021،

1 رمضان 1442،

21:00 مصر، 22:00 السعودية bein sports Premium 1 حديقة الأمراء

التشكيل المتوقع لباريس سان جيرمان

يفتقد باريس سان جيرمان لخدمات فلورينزي وفيراتي لإصابتهما بفيروس كورونا، ويتوقع أن يعتمد المدرب ماوريسيو بوتشيتينو على التشكيل الآتي:

التشكيل | 4-2-3-1

كيلور نافاس

لايفن كورزاوا - بريسنيل كيمبيمبي - ماركينيوس - ماكسين كابو

إدريسا جاي - أندير هيريرا

نيمار - يوليان دراكسلر - أنخيل دي ماريا

كيليان مبابي

التشكيل المتوقع لبايرن ميونخ

يغيب عن بايرن ميونخ توليسو ودوجلاس كوستا ونيكلاس زوله وسيرج جنابري ومارك روكا وليون جوريتسكا والهداف روبرت ليفاندوفسكي للإصابة.

ومن المتوقع أن يعتمد هانزي فليك على التشكيل الآتي: