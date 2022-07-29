تعرف على موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد نانت في نهائي كأس السوبر الفرنسي على ملعب بلومفيلد وما هي القنوات الناقلة؟

تنطلق أول مباريات الموسم الجديد في فرنسا بمواجهة تجمع بين حامل لقب الدوري الفرنسي، باريس سان جيرمان، ضد الفائز بكأس فرنسا الموسم الماضي نانت في بطولة كأس الأبطال الفرنسية على ملعب بلومفيلد.

باريس سان جيرمان حقق لقب الدوري الفرنسي الموسم الماضي قبل نهايته بعدة جولات على حساب مارسيليا صاحب المركز الثاني، بينما حصد نانت لقب كأس فرنسا بعد الفوز على نيس في المباراة النهائية.

ودعّم نانت صفوفه بالتعاقد مع المهاجم المصري مصطفى محمد من جلطة سراي، بينما حافظ باريس سان جيرمان على نجمه كيليان مبابي وجدد عقده حتى 2025.

جدول مباريات باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي 2022-2023

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة باريس سان جيرمان ونانت وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد نانت؟

موعد مباراة باريس سان جيرمان ونانت هو الأحد الموافق 31 يوليو 2022، على ملعب بلومفيلد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثامنة مساءً بتوقيت مصر، التاسعة بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ونانت؟

تُنقل فعاليات كأس السوبر الفرنسي بصورة حصرية عبر شبكة قنوات beIN Sports، ومن المقرر أن تٌذاع مباراة باريس ونانت عبر قناة beIN Sports 2 HD.

ويمكنكم أيضًا متابعة اللقاء عبر البث المباشر المقدم من موقع جول، والذي يبدأ قبل انطلاق المباراة بحوالي نصف ساعة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب باريس سان جيرمان - نانت الأحد 31 يوليو 2022،

20:00 مصر، 21:00 السعودية beIN Sports 2 HD. بلومفيلد

التشكيل المتوقع لباريس سان جيرمان

من المتوقع أن يعتمد المدرب كريستوف جالتييه على التشكيل الآتي:

التشكيل | 4-3-3

جيانلويجي دوناروما

أشرف حكيمي، ماركينيوس، كيمبيمبي، نونو مينديش.

فيراتي، باريديس، جايا.

نيمار - كيليان مبابي - ليونيل ميسي

كم مرة حقق باريس سان جيرمان لقب كأس السوبر الفرنسي؟

ويعتبر باريس سان جيرمان أكثر الفرق تتويجًا ببطولة كأس السوبر الفرنسي بواقع 10 مرات، بينما حققها نانت مرتين

وإليكم سجل الفائزين بالبطولة عبر التاريخ.