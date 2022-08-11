موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد مونبلييه في الدوري الفرنسي 2022-23 والقنوات الناقلة

يستضيف باريس سان جيرمان، نظيره فريق مونبلييه، ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري الفرنسي موسم 2022، 2023 على ملعب حديقة الأمراء.
باريس سان جيرمان، افتتح الموسم بفوز عريض على كليرمون بخماسية نظيفة، في الجولة الأولى، وسيعمل على مواصلة الانتصارات وبداية الموسم في الدوري بشكل قوي للحفاظ على لقبه، والتغلب على مونبلييه.
أما مونبلييه، نجح في الفوز على تروا بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الأولى، وسيهدف إلى الخروج من حديقة الأمراء بنتيجة إيجابية تساعده في مشواره بالدوري هذا الموسم.
جدول مباريات باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي 2022-2023
الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة باريس سان جيرمان ومونبلييه وما هي القنوات الناقلة؟
ما هو موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد مونبلييه؟
موعد مباراة باريس سان جيرمان، ومونبلييه، في الجولة الثانية من الدوري الفرنسي، هو السبت 13 أغسطس 2022، على ستاد حديقة الأمراء.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة بتوقيت السعودية.
ما هي القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ومونبلييه؟
تُنقل فعاليات الدوري الفرنسي الفرنسي بصورة حصرية عبر شبكة قنوات beIN Sports، ومن المقرر أن تٌذاع مباراة باريس ومونبلييه عبر قناة beIN Sports 2 HD.
المباراة
الموعد
القنوات الناقلة
الملعب
باريس سان جيرمان -مونبلييه
السبت 13 أغسطس 2022،
beIN Sports 2 HD.
حديقة الأمراء
التشكيل المتوقع لباريس سان جيرمان
من المتوقع أن يعتمد المدرب كريستوف جالتييه على التشكيل الآتي:
التشكيل | 4-3-3
جيانلويجي دوناروما
أشرف حكيمي، ماركينيوس، كيمبيمبي، نونو مينديش
فيراتي، باريديس، جايا
نيمار - كيليان مبابي - ليونيل ميسي
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الاستعدادات متواصلة! 💪🏽— باريس سان جيرمان (@PSG_arab) August 11, 2022
⚽️🔜 #PSGMHSC pic.twitter.com/U9zuZxuh3l