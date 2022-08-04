موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد كليرمون في الدوري الفرنسي 2022-23 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد كليرمون في الدوري الفرنسي 2022-23 على ملعب جبريل مونتبيد وما هي القنوات الناقلة؟

يحل باريس سان جيرمان، ضيفًا ثقيلًا على فريق كليرمون، في افتتاح مباريات الفريقين بالدوري الفرنسي موسم 2022، 2023 على ملعب جبريل مونتبيد.

باريس سان جيرمان، افتتح الموسم بفوز عريض على نانت برباعية نظيفة، في السوبر الفرنسي، وسيعمل على مواصلة الانتصارات وبداية الموسم في الدوري بشكل قوي للحفاظ على لقبه، والتغلب على كليرمون.

أما كيلرمون، فيتسلح بعامل الأرض والجمهور، للخروج بنتيجة إيجابية أمام أمراء العاصمة الفرنسية، والتكشير عن أنياب الفريق مبكرًا في الموسم الحالي.

جدول مباريات باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي 2022-2023

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة باريس سان جيرمان وكليرمون وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد كليرمون؟

موعد مباراة باريس سان جيرمان، وكليرمون، في الجولة الأولى من الدوري الفرنسي، هو السبت 6 أغسطس 2022، على ستاد جبريل مونتبيد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وكليرمون؟

تُنقل فعاليات الدوري الفرنسي الفرنسي بصورة حصرية عبر شبكة قنوات beIN Sports، ومن المقرر أن تٌذاع مباراة باريس وكليرمون عبر قناة beIN Sports 2 HD.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب كليرمون - باريس سان جيرمان السبت 6 أغسطس 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 2 HD. جبريل مونتبيد

التشكيل المتوقع لباريس سان جيرمان

من المتوقع أن يعتمد المدرب كريستوف جالتييه على التشكيل الآتي: