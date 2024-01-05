موعد مباراة بارباسترو وبرشلونة في كأس ملك إسبانيا 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة بارباسترو وبرشلونة في دور الـ 32 من كأس ملك إسبانيا 2023-2024 والقنوات الناقلة

يستهل برشلونة مشواره في كأس ملك إسبانيا 2023-2024 بمواجهة خارج الديار ضد خصم مغمور هو نادي بارباسترو.

ويتطلع برشلونة إلى الفوز بسهولة وتحقيق التأهل إلى دور الـ 16 لمواصلة طريق المنافسة على لقب كأس ملك إسبانيا.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة بارباسترو وبرشلونة في دور الـ 32 من كأس ملك إسبانيا 2023-2024 والقنوات الناقلة.

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ما موعد مباراة بارباسترو وبرشلونة في كأس ملك إسبانيا 2023-2024 ؟

تقام مباراة بارباسترو وبرشلونة في كاس ملك إسبانيا يوم الأحد 7 يناير 2024 على ملعب "جيميني ستاديون سبورتوي".

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة بارباسترو وبرشلونة في كأس ملك إسبانيا 2023-2024؟

أعلنت قنوات SSC السعودية الحصول على حقوق نقل مباريات كأس ملك إسبانيا 2024 بصورة مشفرة، كما يتم نقل المباريات أيضًا عبر شاهد.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب بارباسترو - برشلونة الأحد 7 يناير 2024

22:00 مصر، 23:00 السعودية SSC HD1 جيميني ستاديون سبورتوي

تشكيل برشلونة المتوقع

من المتوقع أن يدخل المدرب تشافي هيرنانديز المباراة بالتشكيل الآتي:-

التشكيل: 4-3-3

إنياكي بينيا

أليخاندرو بالدي - جول كوندي - أندرياس كريستنسن - هيكتور فورت

أوريول روميو - سيرجي روبرتو - فيرمين لوبيز

جواو فيليكس - لامين يامال - فيتور روكي