يبدأ نادي إنتر ميامي بقيادة ليونيل ميسي رحلته في المرحلة النهائية لبطولة الدوري الأمريكي حينما يستضيف أتلانتا يونايتد في ذهاب دور الـ 16 على ملعبه تشايس.
إنتر ميامي حقق جائزة درع المشجعين كأكثر الفرق حصدًا للنقاط بين مجموعتي الشرق والغرب ليحجز مقعده في كأس العالم للأندية 2025، لكن رحلته لم تنتهي نحو حصد لقب الدوري الأمريكي.
كما أصبح ليونيل ميسي الهداف التاريخي لإنتر ميامي بعد تسجيل هاتريك ضد نيو إنجلاند، ليرسل رسالة إلى باقي الفرق حول رغبته في حصد لقب ثالث في الولايات المتحدة الأمريكية.
في السطور التالية يستعرض لكم موقع "جول" كل ما تريدون معرفته عن مباراة إنتر ميامي وأتلانتا يونايتد في ذهاب دور الـ 16 من الدوري الأمريكي 2024 والقنوات الناقلة.
ما هو موعد مباراة إنتر ميامي وأتلانتا يونايتد في ذهاب دور الـ 16 من المرحلة النهائية في الدوري الأمريكي 2024؟
موعد مباراة إنتر ميامي وأتلانتا يونايتد في ذهاب دور الـ 16 من المرحلة النهائية في الدوري الأمريكي 2024 هو يوم السبت 26 أكتوبر 2024 على ملعب تشايس معقل إنتر ميامي.
المباراة التالية
وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثالثة والنصف صباحًا بعد منتصف الليل بتوقيت السعودية ومصر.
ما القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميامي وأتلانتا يونايتد في ذهاب دور الـ 16 من المرحلة النهائية في الدوري الأمريكي 2024؟
لا يتم نقل مباريات الدوري الأمريكي 2024 عبر أي قناة داخل الشرق الأوسط، حيث لم تعلن أي شبكة عربية حتى الآن عن حصولها على حقوق بث إذاعة المباريات.
ولكن يمكن متابعة مباريات فريق إنتر ميامي في الدوري الأمريكي، عن طريق الاشتراك في تطبيق "Apple TV" والذي يتيح لك متابعة المباريات على أجهزتك المختلفة.
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|الملعب
|إنتر ميامي - أتلانتا يونايتد
|السبت 26 أكتوبر 2024
03:30 السعودية، مصر
|Apple TV+
|تشايس
تشكيل إنتر ميامي المتوقع ضد أتلانتا يونايتد في ذهاب دور الـ 16 من المرحلة النهائية في الدوري الأمريكي 2024
من المتوقع أن يدخل المدرب الأرجنتيني تاتا مارتينو المباراة بالتشكيل التالي:-
|الخطة
|4-3-3
|حارس المرمى
|دريك كاليندر
|الدفاع
|جوردي البا - نيكولاس فيريري - نوح ألين - مارسيلو ويجاندت
|الوسط
|يانيك برايت - سيرجيو بوسكيتس - فيديريكو ريدوندو
|الهجوم
|دييجو جوميز - ليونيل ميسي - لويس سواريز