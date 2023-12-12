تعرف على موعد مباراة أونيون سانت جيلواز وليفربول في الدوري الأوروبي 2023-2024 والقنوات الناقلة..

مباراة تحصيل حاصل بالنسبة لليفربول تلك التي تجمعه خارج قواعده بنادي أونيون سانت جيلواز البلجيكي في الجولة السادسة من دور المجموعات للدوري الأوروبي 2023-2024.

ليفربول ضمن صدارة مجموعته بالوصول إلى النقطة 12، واقرب منافسيه تولوز يحتل المركز الثاني برصيد 8 نقاط.

لكن سانت جيلواز سيتشبث بكل آماله حين يلاقي ليفربول، يطمح في الفوز أولًا على الريدز ثم انتظار تعثر تولوز بنتيجة الهزيمة أمام لاسك لينز النمساوي.

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جدول مباريات الدوري الأوروبي 2023-2024، والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة أونيون سانت جيلواز وليفربول في الدوري الأوروبي 2023-2024؟

موعد مباراة أونيون سانت جيلواز وليفربول في الدوري الأوروبي هو يوم الخميس 14 ديسمبر، على ملعب جوزيف ماريان.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة إلا الربع مساءً بتوقيت مصر، التاسعة إلا الربع مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة أونيون سانت جيلواز وليفربول في الدوري الأوروبي 2023-2024 ؟

تذاع مباريات الدوري الأوروبي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، يمكنك مشاهدة المباراة على شاشتها..

هواة البث المباشر يمكنهم فعل ذلك عبر تطبيق شاهد.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب المعلق أونيون سانت جيلواز - ليفربول الخميس 14 ديسمبر 2023

19:45 مصر

20:45 السعودية beIN Sports HD 1 جوزيف ماريان جواد بدة

التشكيل المتوقع لليفربول

من المتوقع أن يدخل المدرب يورجن كلوب المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3

مارسيلو بيتالوجا

كونور برادلي - جو جوميز - جاريل كوانساه - لوك تشامبرز

جيمس ماكونيل - تري نيوني - مالكامو فراوندورف

بن دوك - ليويس كوماس - كايدي جوردون