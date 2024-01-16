تعرف على موعد مباراة أونيونيستاس سالمانكا وبرشلونة في دور الـ 16 من كأس ملك إسبانيا 2023-2024 والقنوات الناقلة

يواجه برشلونة نظيره أونيونيستاس سالامنكا في دور الـ 16 من كأس ملك إسبانيا 2024 والذي يفترض أن يكون لقاء سهلًا لكتيبة المدرب تشافي هيرنانديز.

وكان الحظ رحيمًا ببرشلونة في قرعة هذا الدور وأبعده عن الخصوم صعبي المراس في البطولة، بينما سيتواجه كل من ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في الدور ذاته.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة أونيونيستاس سالمانكا وبرشلونة في دور الـ 16 من كأس ملك إسبانيا 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للبلوجرانا..

الموضوع يُستكمل بالأسفل

جدول مباريات كأس ملك إسبانيا 2024، القنوات الناقلة ونتائج كل الأدوار

ما موعد مباراة أونيونيستاس سالمنكا وبرشلونة في دور الـ 16 من كأس ملك إسبانيا 2023-2024؟

تقام مباراة أونيونيستاس سالامنكا يوم الخميس 18 يناير 2024 على ملعب الملكة صوفيا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 20:30 بتوقيت مصر، 21:30 بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة أونيونيستاس سالمنكا وبرشلونة في دور الـ 16 من كأس ملك إسبانيا 2023-2024 ؟

أعلنت قنوات SSC السعودية الحصول على حقوق نقل مباريات كأس ملك إسبانيا 2024 بصورة مشفرة، كما يتم نقل المباريات أيضًا عبر شاهد.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب المعلق أونيونيستاس سالمنكا - برشلونة الخميس 18 يناير 2024

21:30 السعودية، 20:30 مصر SSC الملكة صوفيا رؤوف خليف

التشكيل المتوقع لبرشلونة

من المتوقع أن يدخل المدرب تشافي هيرنانديز المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3

إنياكي بينيا

أليخاندرو بالدي - أندرياس كريستنسين - رونالد أراوخو - جول كوندي

مارك كاسادو - أوريول روميو - سيرجي روبيرتو

جواو فيليكس - لامين يامال - فيتور روكي