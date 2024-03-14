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Rudiger Real Madrid Osasuna LaLiga 2023-24Getty Images
الدوري الإسباني – الليجا
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جدول مباريات ريال مدريد في الدوري الإسباني
مصعب صلاح

موعد مباراة أوساسونا وريال مدريد في الدوري الإسباني 2023-2024 والقنوات الناقلة

ريال مدريدالدوري الإسباني – الليجاOsasuna v ريال مدريدOsasuna

تعرف على موعد مباراة ريال مدريد وأوساسونا في الجولة الـ 29 من الدوري الإسباني 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يختتم ريال مدريد مبارياته قبل التوقف الدولي حينما يحل ضيفًا على أوساسونا ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري الإسباني 2023-2024.

ريال مدريد يتصدر الدوري الإسباني بفارق 7 نقاط عن جيرونا صاحب المركز الثاني، وسحق سيلتا فيجو برباعية في الجولة الماضية.

وكان الملكي قد انتصر في لقاء الدور الأول على أوساسونا برباعية نظيفة، ويرغب في تحقيق الفوز لوضع الضغط على جيرونا قبل مباراته مع خيتافي، وبرشلونة قبل مواجهة أتلتيكو مدريد.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة ريال مدريد وأوساسونا، في الجولة 29 من الدوري الإسباني والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما موعد مباراة أوساسونا وريال مدريد في الدوري الإسباني 2023-2024؟

موعد مباراة أوساسونا وريال مدريد، في الجولة الـ 29 من الدوري الإسباني، هو السبت 16 مارس 2024، على ملعب آل سادار.

المباراة التالية

ومن المنتظر أن تنطلق المباراة في الساعة الخامسة والربع بتوقيت مصر، السادسة والربع بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة أوساسونا وريال مدريد في الدوري الإسباني 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري الإسباني عبر قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، ستجد مباراة أوساسونا وريال مدريد على شاشتها.

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعب
أوساسونا - ريال مدريدالسبت 16 مارس 2024،
18:15 مصر، 17:15 السعودية		beIN SPORTS HD 1آل سادار

تشكيل ريال مدريد المتوقع لمباراة أوساسونا في الدوري الإسباني 2023-2024

يستمر غياب جود بيلينجهام بعد تعرضه للإيقاف لمباراتين.

الخطة4-4-2
حراسة المرمى أندريه لونين
خط الدفاعفيرلان ميندي - ناتشو فيرنانديز - أنطونيو روديجر - داني كارباخال
خط الوسطإدواردو كامافينجا - توني كروس - لوكا مودريتش - فيديريكو فالفيردي
خط الهجومفينيسيوس جونيور - رودريجو
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