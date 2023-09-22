تعرف على موعد مباراة أتلتيكو مدريد وريال مدريد في الدوري الإسباني 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

مباراة هامة في سباق الدوري الإسباني ستجمع كلًا من أتلتيكو مدريد وريال مدريد لحساب الجولة السادسة من الدوري الإسباني 2023-2024.

المباراة المقامة على ملعب سفيتاس متروبوليتانو ستجمع المتصدر بصاحب المركز السابع، ريال مدريد لا يريد التفريط في. أي نقطة بصراع التتويج بلقب الليجا.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة أتلتيكو مدريد وريال مدريد في الدوري الإسباني 2023-2024 والقنوات الناقلة..

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ما هو موعد مباراة أتلتيكو مدريد وريال مدريد في الدوري الإسباني 2023-2024؟

موعد مباراة أتلتيكو مدريد وريال مدريد في الدوري الإسباني 2023-2024 هو يوم الأحد 24 سبتمبر 2023 على ملعب سفيتاس متروبوليتانو.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مصر والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد وريال مدريد في الدوري الإسباني 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري الإسباني عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، ستجد مباراة أتلتيكو مدريد وريال مدريد في الدوري الإسباني 2023-2024 على شاشتها.

هواة البث المباشر يمكنهم مشاهدة المباراة عبر تطبيق TOD.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب أتلتيكو مدريد. -ريال مدريد الأحد 24 سبتمبر 2023

22:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 3 سفيتاس متروبوليتانو

التشكيل المتوقع لأتلتيكو مدريد

من المتوقع أن يدخل المدرب دييجو سيميوني المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-4-2

صامويل لينو - ماريو هيرموسو - ستيفان سافيتش - ناهويل مولينا

كوكي - رودريجو دي باول - ساؤول نيجيز - ماركوس يورينتي

أنطوان جريزمان - ألفارو موراتا

التشكيل المتوقع لريال مدريد

من المتوقع أن يدخل المدرب كارلو أنشيلوتي المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-4-2

كيبا أريزابالاجا

لوكاس فاسكيز - دافيد ألابا - أنطونيو روديجر - فران جارسيا

فيديريكو فالفيردي - لوكا مودريتش - جود بيلينجهام - إدواردو كامافينجا