تعرف على موعد مباراة آرسنال وتوتنهام في الدوري الإنجليزي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

مباراة هامة في سباق الدوري الإنجليزي ستجمع كلًا من آرسنال وتوتنهام لحساب الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي 2023-2024.

المباراة المقامة على ملعب الإمارات معقل الجانرز تعد من القمم الكلاسيكية للدوري الإنجليزي، ديربي لندن القوي للغاية الذي يمتلئ بالقصص التاريخية.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة آرسنال وتوتنهام في الدوري الإنجليزي 2023-2024 والقنوات الناقلة..

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ما هو موعد مباراة آرسنال وتوتنهام في الدوري الإنجليزي 2023-2024؟

موعد مباراة آرسنال وتوتنهام في الدوري الإنجليزي 2023-2024 هو يوم الأحد 24 سبتمبر 2023 على ملعب الإمارات.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 16:00 بتوقيت مصر والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة آرسنال وتوتنهام في الدوري الإنجليزي 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري الإنجليزي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، ستجد مباراة آرسنال وتوتنهام في الدوري الإنجليزي 2023-2024 على شاشتها.

هواة البث المباشر يمكنهم مشاهدة المباراة عبر تطبيق TOD.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب آرسنال - توتنهام الأحد 24 سبتمبر 2023 16:00 مصر والسعودية beIN Sports الإمارات

التشكيل المتوقع لآرسنال

من المتوقع أن يدخل المدرب ميكيل أرتيتا المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3

دافيد رايا

أوليكساندر زينتشينكو - ويليام ساليبا - جابرييل ماجاليس - بن وايت

ديكلان رايس - كاي هافيرتز - مارتين أوديجارد

جابرييل مارتينيلي - بوكايو ساكا - جابرييل جيسوس

التشكيل المتوقع لتوتنهام

من المتوقع أن يدخل المدرب أنجي بوستيكوجلو المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3

جيجيلمو فيكاريو

ديستيني أودوجي - كريستيان روميرو -ميكي فان دي فين - بيدرو بورو

يفيس بيسوما - بابي ماتار سار - جيمس ماديسون