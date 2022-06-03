موعد مباراة إيطاليا وألمانيا في دوري الأمم الأوروبية 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة إيطاليا وألمانيا في الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري الأمم الأوروبية 2022، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يحتضن ملعب "ريناتو دال آرا" افتتاح مباريات منتخب إيطاليا في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى في المستوى الأول من بطولة دوري الأمم الأوروبية 2022، والتي ستكون أمام ألمانيا.

ألمانيا وإيطاليا يلعبان ضمن المجموعة الثالثة في المستوى الأول من دوري الأمم الأوروبية، والتي تضم إلى جانبهما منتخبي إنجلترا والمجر.

منتخب إيطاليا، بطل أوروبا والذي فقد فرصة المشاركة في كأس العالم المقبل، سيدخل المباراة بهدف مصالحة جماهيره، بعد فشل الوصول إلى كأس العالم، وخسارة بطولة فيناليسيما أمام الأرجنتين بثلاثية نظيفة.

أما منتخب ألمانيا، فسيعمل على بداية النسخة الحالية من البطولة بقوة، والخروج بنتيجة إيجابية امام إيطاليا على أرضها، ليواصل الاستعداد للمشاركة في كأس العالم في الشتاء المقبل.

دوري أمم أوروبا 2022، جدول المباريات وترتيب المجموعات

وفي التقرير التالي، نستعرض معًا موعد مباراة إيطاليا وألمانيا في الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري الأمم الأوروبية 2022 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما هو موعد مباراة إيطاليا وألمانيا؟

موعد مباراة إيطاليا وألمانيا هو يوم السبت 4 يونيو 2022، على ملعب ريناتو دال آرا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة إيطاليا وألمانيا؟

تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورتس حقوق بث دوري الأمم الأوروبية 2022 على قنواتها، وذلك في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وستذاع مباراة إيطاليا وألمانيا على قناة beIN SPORTS PREMIUM 1.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب إيطاليا - ألمانيا السبت 4 يونيو 2022،

20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN SPORTS PREMIUM 1 ريناتو دال آرا

التشكيل المتوقع لإيطاليا

التشكيل| 4-3-3

جانلويجي دوناروما

جيوفاني دي لورينزو – باستوني – ليوناردو بونوتشي – بيراجي

ماركو فيراتي – تونالي – نيكولو باريلا

فيديريكو بيرنارديسكي – أندريا بيلوتي – لورينزو إنسيني

التشكيل المتوقع لألمانيا

𝘈𝘭𝘸𝘢𝘺𝘴 a tough opponent 👊🇮🇹



Congrats on an incredible international career, Giorgio Chiellini! 👏#DieMannschaft pic.twitter.com/v2L8WgVMmF — Germany (@DFB_Team_EN) June 2, 2022

التشكيل| 4-2-3-1

مانويل نوير

روبن كيرر - أنطونيو روديجر - نيكولاس زوله - دافيد راوم

كيميتش - ليون جوريتسكا

سيرج جنابري - توماس مولر - كاي هافيرتز

تيمو فيرنر