موعد مباراة إنتر وميلان في الدوري الإيطالي 2022 والقنوات الناقلة

يتجدد اللقاء من جديد بين عشاق الكرة الإيطالية، وديربي ميلانو أو كما يعرف باسم ديربي الغضب، والذي سيجمع بين ميلان وإنتر، على ملعب سان سيرو ضمن مباريات الجولة الـ 24 من الدوري الإيطالي.

إنتر سيدخل اللقاء وعينه على النقاط كاملة، لمواصلة التربع على صدارة ترتيب الدوري برصيد 53 نقطة ويتبقى له مباراة مؤجلة.

على الجانب الآخر، ميلان هدفه في المباراة الفوز فقط ولا غيره، لمصالحة جماهيره بعد التعثر في آخر مباراتين، وليعطل إنتر في سباق الصدارة ويواصل ملاحقة نابولي على المركز الثاني.

جدول مباريات الدوري الإيطالي 2021-22، القنوات الناقلة والترتيب

في هذا التقرير من جول نستعرض معًا موعد مباراة إنتر وميلان والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة ميلان وإنتر؟

موعد مباراة إنتر وميلان هو السبت 5 فبراير 2022 على ملعب سان سيرو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ميلان وإنتر؟

لم تحصل أي قناة تلفزيونية، على حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي في الشرق الأوسط هذا الموسم.

ويمكن متابعة المباراة على قناة الدوري الإيطالي الرسمية على موقع يوتيوب، أو عن طريق خدمة البث المباشر الكتابي، والتي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة تقريبًا.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب ميلان - إنتر السبت 5 فبراير 2022،

19:00 مصر، 20:00 السعودية يوتيوب سان سيرو

التشكيل المتوقع لميلان:

التشكيل| 4-3-3

مايك مايجنان

ثيو هيرنانديز – بيير كالولو– أليساندرو رومانيولي – دافيد كالابريا

فرانك كيسي – ساندرو تونالي – إسماعيل بن ناصر

رافايل لياو – أوليفيه جيرو - أليكسيس ساليمايكيرس

تشكيل إنتر المتوقع:

التشكيل| 3-5-2

هاندانوفيتش

ميلان شكرينيار – ستيفن دي فراي – أليساندرو باستوني

دينزل دومفريس – نيكولو باريلا – هاكان تشالهان أوغلو – مارسيلو بروزوفيتش – إيفان بيريشيتش

لاوتارو مارتينيز – إيدين دجيكو