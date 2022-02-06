موعد مباراة الهلال وتشيلسي في كأس العالم للأندية 2021 والقنوات الناقلة

يستضيف ستاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، مباراة قوية تجمع بين الهلال وتشيلسي في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2021.

يشارك الهلال في مونديال الأندية بعد الحصول على لقب دوري أبطال آسيا 2021، وفاز على الجزيرة في الدور الثاني بستة أهدافٍ مقابل هدف.

على الجانب الآخر، فاز نادي تشيلسي بدوري أبطال أوروبا 2021، ليشارك في كأس العالم للأندية للمرة الثانية في تاريخه.

والآن نتعرف على موعد مباراة الهلال وتشيلسي في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2021، وما هي القنوات الناقلة؟

جدول مباريات الهلال في كأس العالم للأندية 2021 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة الهلال وتشيلسي؟

موعد مباراة الهلال وتشيلسي هو الأربعاء 9 فبراير 2022 على ستاد محمد بن زايد.

وتنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، السادسة والنصف بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال وتشيلسي في كأس العالم للأندية 2021؟

يمكن متابعة المباراة داخل السعودية عن طريق قنوات SSC والتي تنقل البطولة بشكل حصري في المملكة.



كما تنقل قناة أبو ظبي إكسترا البطولة عبر تطبيق STARZPLAY.