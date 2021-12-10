موعد مباراة الهلال والنصر المؤجلة في الدوري السعودي 2021-22 والقنوات الناقلة

يستقبل استاد الملك فهد الدولي، قمة من قمم الكرة السعودية، وستجمع بين الهلال والنصر في ديربي الرياض المؤجل بينهما من الجولة الثامنة من الدوري السعودي.

مباراة ستحمل الكثير بالنسبة للفريقين، وسيعمل كل منهما على الخروج منها بالنقاط كاملة، لمساعدته في مشواره هذا الموسم بالدوري، الذي تشتعل فيه المنافسة بين أكثر من فريق.

الهلال هذا الموسم منتشٍ بتحقيق بطولة دوري أبطال آسيا، ويريد مواصلة النجاحات في الدوري وتعويض جماهيره على التعادل الأخير أمام الفيحاء من أجل الحفاظ على آماله في تحقيق اللقب.

الموج الأزرق يحتل المركز الرابع في ترتيب الدوري السعودي، برصيد 21 نقطة بعد لعب 11 مباراة، وبفارق خمس نقاط عن الاتحاد المتصدر الذي لعب 12 مباراة.

على الجانب الآخر النصر، سيعمل على الثأر من الهلال الذي فاز عليه في نصف نهائي البطولة الآسيوية بهدفين مقابل هدف، وتصحيح مسار الفريق في الدوري، بعد الخسارة الأخيرة من الطائي بهدفين لهدف.

ويأتي العالمي في المركز السابع في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 17 نقطة.

جدول مباريات الهلال في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

والآن نتعرف سويًا على موعد مباراة الهلال والنصر المؤجلة في الدوري السعودي والقنوات الناقلة.

متى مباراة الهلال والنصر في الدوري السعودي؟

موعد مباراة الهلال ضد النصر المؤجلة من الجولة الثامنة من الدوري السعودي هو يوم الخميس 16 ديسمبر 2021.

وتنطلق صافرة بداية المباراة الساعة الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، السابعة بتوقيت القاهرة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر المؤجلة؟

تذاع مباريات الدوري السعودي على قنوات SSC، ستجد المباراة عبر شاشتها.

كما يمكنك متابعة البث المباشر لمباراة الهلال والنصر كتابيًا عبر موقع جول، أو المشاهدة عبر الإنترنت عن طريق شاهد.