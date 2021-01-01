موعد مباراة الهلال والقادسية في الدوري السعودي 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الهلال ضد القادسية في الجولة 24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2020-21، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يستقبل استاد الأمير فيصل بن فهد، مباراة هامة وقوية تجمع بين الهلال والقادسية، ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين.

الهلال يدخل المباراة، منتشيًا بعد فوزه الأخير على الوحدة بأربعة أهداف لهدفين، والذي عاد به إلى صدارة ترتيب الدوري السعودي بفارق الأهداف عن الشباب صاحب المركز الثاني.

على الجانب الآخر فشل القادسية في تحقيق الفوز في آخر أربع مباريات له بالمسابقة، ليحتل المركز الثامن من سلم الترتيب برصيد 31 نقطة.

فيديو: أهداف مباراة الهلال والوحدة في الدوري السعودي 2021

وفي الأسطر التالية، نستعرض معًا موعد مباراة الهلال والقادسية، في الدوري السعودي والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة الهلال والقادسية في الدوري السعودي؟

موعد مباراة الهلال والقادسية، هو السبت 20 مارس 2021، الموافق 7 شعبان 1442، على استاد الأمير فيصل بن فهد في الجولة الـ 24 من الدوري.

ومن المنتظر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والقادسية في الدوري السعودي؟

تمتلك شبكة قنوات السعودية الرياضية، حقوق بث إذاعة الدوري السعودي، وبطبيعة الحال ستقوم بإذاعة مباراة الهلال والقادسية.

وإن لم تتمكن من مشاهدة المباراة عبر التلفاز، يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر والتي يقدمها موقع جول، وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة تقريبًا.